勇士挺過折損亞古納陰霾 換進索勒完成不可能的任務

回顧運動大聯盟季前預測：專家看法／美國職棒2021總冠軍大預測，六位專欄作家有五位預測亞特蘭大勇士將在國聯東區稱王，國外的權威媒體亦看好勇士分區四連霸，以結果論來說，勇士拿下88勝73敗，領先分區第二的費城人6.5場勝差，順利出線，且是國聯東區唯一得分比失分多的球隊，然而過程卻是一波三折、艱辛無比，著實相當不容易。

曾於2019年賽揚票選名列第六的強力右投索洛卡（Mike Soroka）季中復出受阻，因右腳阿基里斯腱傷勢整季報銷，砲手歐蘇納（Marcell Ozuna）涉及家暴醜聞，遭到禁賽，形同失去左膀右臂，勇士美國時間6月16日二連敗給紅襪後，離五成勝率差了5場比賽、離國聯東區龍頭有著8場勝差，晉級機會渺茫。

6月下旬亞古納（Ronald Acuña Jr.）帶頭追，憑藉長程火力逐步收復失土，豈料處於連14場上壘「絕好調」的他，因守備受傷導致需要手術、本季提前「下台一鞠躬」，當時的亞古納出賽82場，有25支全壘打和17次盜壘，OPS逼近1，打線頓失重要支柱，讓勇士陷入愁雲慘霧、雪上加霜。

亞古納在受傷之前的打擊表現完全就是直指國聯MVP的數據，因此他的提早報銷對勇士來說是巨大的打擊。 美聯社

交易大限前一週，勇士還在與五成勝率奮戰，並且與同區對手費城人、大都會連番交手，勇士並未放棄希望、走「賣家」路線，相反地，而是試圖補強打線和牛棚，先後交易來索勒（Jorge Soler）、杜瓦（Adam Duvall）、羅沙里歐（Eddie Rosario）以及投手羅德里奎茲（Richard Rodriguez），都發揮顯著貢獻。

31歲的羅德里奎茲今年為海盜拿下14次救援成功、防禦率2.82佳績，來到勇士後改扛中段局數，一度連九場登板無失分，三振率雖大幅下降，防禦率仍控制在3出頭，進帳8個中繼點，滑球的揮空率超過四成，對左右打皆製造不錯效果，且或多或少分擔了史密斯（Will Smith）、傑克森（Luke Jackson）和馬茲克（Tyler Matzek）等人的使用頻率。

索勒是2019年全壘打王（48轟），去年縮水球季雖有低潮情形，但OPS還在聯盟平均之上，今年明星賽前深陷空前低潮，82場出賽僅7發全壘打，OPS不到0.6，但交易到勇士後重獲新生，55場出賽便敲14轟，平均不到15打數就有一轟，為勇士打出0.269/0.358/0.524的打擊三圍，重拾重砲風采，帶來巨大的正面影響。九月中旬便有媒體人士撰文指出：「換來索勒可能是隊史做的最好的其中幾筆交易之一。」

杜瓦2018年至2020年都待在勇士，今年2月與馬林魚簽約，後來又透過交易「鳳還巢」，他並不以打擊率見長，但長程火力、打點效率驚人，為勇士出賽55場就敲進45分打點，整季38轟、113打點都締造個人新猷。

勇士從馬林魚換來的杜瓦(左)也是越打越好，特別是在8月份多場比賽的關鍵時刻立下大功，他在這個月打出12支全壘打。 美聯社

索勒是八月的勇士最多轟、杜瓦是勇士九月最多轟，兩人輪流發威，和弗里曼（Freddie Freeman）、奧比斯（Ozzie Albies）並肩作戰、攻城掠地。羅沙里歐過往是雙城中心棒次，今年在印地安人表現差強人意，轉戰勇士後也明顯升溫─33戰7轟，OPS破0.9，且還達成難得的「完全打擊」壯舉，可遇不可求。

勇士在明星賽後共敲出116發全壘打，高居國聯第一（全大聯盟僅次於藍鳥），幾位「新面孔」的加持讓勇士戰績扶搖直上，八月一波「18戰16勝」的火燙狀態，一舉重返分區龍頭，未再讓出。左投弗里德（Max Fried）明星賽後8勝2敗，防禦率1.74是全大聯盟最低，亦是大功臣。

許多先發投手在下半季力氣用盡，成績往往急速下滑，但勇士左投弗里德卻是越投越好，同樣14場出賽，上半季防禦率4.71，下半季倒過寫來變1.74，其中還有2場完封！ 美聯社

勇士將在季後賽首輪對決釀酒人，兩軍今年例行賽交手是3勝3敗，戰力伯仲之間，若勇士團隊能保持「強投豪打」身手，大有可為。