MLB／進場人數大跌超過三成 上網看比賽時數創新高

大聯盟去年在縮水球季和觀眾進場受到限制下進行，今年雖然美國疫情仍未受到控制，但球季照常舉行，例行賽一共吸引了4530萬人次的觀眾進場，不過和2019年的6850萬人次相比，足足下滑了33.86%。

人氣球隊洛杉磯道奇不意外是30隊之中票房冠軍，總共有280萬人次進場，然而道奇球場是直到6月中才完全開放球迷進場觀戰。

排名第2到第5的球隊，分別是亞特蘭大勇士的230萬、聖地牙哥教士的220萬、德州遊騎兵與聖路易紅雀的210萬。較令人驚訝的是，紐約洋基和波士頓紅襪竟沒在前5當中，洋基有196萬、紅襪有170萬。

至於票房最差的球隊一如預期是邁阿密馬林魚、僅有64萬，其次是奧克蘭運動家的70萬、坦帕灣光芒的76萬、巴爾的摩金鶯的79萬，以及多倫多藍鳥的80萬，這些球隊平均每場不到1萬人前往球場觀看賽事。

因為疫情的影響導致觀眾進場人數下降，不過根據大聯盟官網表示，今年球迷在 MLB.TV上觀看了超過100億分鐘的賽事，是MLB.TV創立19年以來的新紀錄。