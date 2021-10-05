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MLB／多功能守備獲青睞 教練：盼張育成下季守游擊

聯合新聞網 / 綜合報導
代理總教練海爾（DeMarlo Hale）認為張育成的多功能性將幫助他在新賽季的定位。 美聯社
代理總教練海爾（DeMarlo Hale）認為張育成的多功能性將幫助他在新賽季的定位。 美聯社

張育成昨天以一發兩分砲為「印地安人」的最後一戰收尾，本季張育成有不少數據都創生涯新高，由他今年整體的表現來看，可說是打出台灣旅美打者在大聯盟最好的一季，日前印地安人代理總教練海爾（DeMarlo Hale）也對他讚譽有加，認為他的多功能性能幫助他在新賽季的定位。

張育成上下半季的表現判若兩人，明星賽前張育成的打擊三圍僅有.176/.211/.287，如此低迷的表現讓他被下放到小聯盟，經過一段時間的訓練才再次重返大聯盟賽場，隨後也開始獲得球隊重用，並大多以先發場次出陣，40場出賽就獲得129打數，比上半季49場出賽108打數還多，更是繳出明顯大躍進.271/.314/.543的打擊三圍。

雖然張育成本季擔任游擊手的次數不多，根據《cleveland.com》報導，張育成認為自己在游擊防區感到舒適，因為他在小聯盟大多數都打這個位置。根據統計，張育成在小聯盟與大聯盟的比賽中，剛好有500場是以游擊手的角色出賽。

張育成今年以一壘手身分出賽49場、三壘手21場、二壘手8場、游擊手僅7場。對此海爾表示：「我覺得張育成把自己控制得很好，他打了四個不同的位置，他大部分在三壘、一壘與二壘，這就是為何我非常期待能在下個賽季看到他守游擊的表現。」

「現在我們可以很公平得說，看過張育成守過游擊了」，海爾補充說明。

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