MLB／像跟超級英雄較勁 美媒：抱歉小葛、MVP屬於大谷

大聯盟例行賽的結束代表著年度獎項的名單將陸續出爐，日前《The Athletic》資深記者史塔克（Jayson Stark）也表達他心目中各獎項的得主，其中他認為美聯MVP無庸置疑將由大谷翔平拿下，而小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）根本不是大谷的對手。

史塔克撰文寫下：「我們還不明白，我們還爭執在錯的事情上。我們一直在見證偉大的大谷翔平創造前所未有的表現，但我們卻還在爭論『但看看他的打擊率』或『如果Vladdy拿到三冠王呢？』不，抱歉，不適用，不是今年，不是對這個人，不是對這座獎項。」

史塔克坦言，在大部分球季、或大部分的星球上，小葛雷諾應該能夠成為MVP的，但很不幸他今年不在一場公平的競爭中，就算小葛雷諾繳出的數據比大谷亮眼，也不能代表什麼。

更不用說身為二刀流的大谷翔平，可是以投手身分繳出了4.1的勝利貢獻值，比韋恩萊特（Adam Wainwright）、摩頓（Charlie Morton）、單季20勝的烏力亞斯（Julio Urias）等其他大約800位球員都還要多。

史塔克最後幽默表示：「抱歉，Vladdy，你的表現太棒了，但你是在跟一個超級英雄較勁，想要試圖擊敗一位能投能打的人。」