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MLB／掛帥基襪外卡生死戰 洋基王牌柯爾：將投出最好比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
明日外卡生死戰洋基將派出王牌投手柯爾擔任先發。 美聯社
明日外卡生死戰洋基將派出王牌投手柯爾擔任先發。 美聯社

大聯盟外卡戰美聯將在明天八點首先登場，這場世仇大戰洋基將派出王牌投手柯爾（Gerrit Cole），踢館芬威球場對決紅襪艾伊瓦迪（Nathan Eovaldi），柯爾受訪時拿出破釜沉舟的決心：「恨不得今天就開打，這必須是我生涯投球最好的一場比賽。」

事實上，柯爾還沒比賽前就先追平一項歷史紀錄，明天將是柯爾生涯第5度在一戰定生死的比賽中出戰，追平克萊門斯（Roger Clemens）並列史上最多，而他在前4次繳出1勝2敗防禦率3.09的成績。

去年季後賽洋基和光芒廝殺激烈，打到第五戰同樣也是派出柯爾掛帥登板，當天柯爾表現優異，投5.1局失1分飆出9次三振，不料終結者查普曼(Aroldis Chapman)最後挨全壘打砸鍋，終場光芒2-1獲勝，洋基無緣美聯冠軍賽。

儘管柯爾近期狀況不佳，九月3勝2敗、防禦率來到5.13，洋基仍將明日驟死戰的重責大任交給他，這名王牌也帶著背水一戰的心情應戰：「我心裡想:『難道不能現在就比嗎?』實在有點不想等了，我認為我勢必要投出最好的一戰，紅襪的強打很多，我的球必須要投得很精準才行。」

至於紅襪則有利空消息，昨日在逆轉國民挺進外卡戰的同時，陣中強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）卻腳踝扭傷，雖然他已經接受治療，但是否能在明日上陣仍是未知數。馬丁尼茲向來在打擊上給予紅襪不少火力支援，本季共28轟、99分打點，其中42支二壘安打為聯盟之首。另外先發投手伊瓦迪在9月底先發對洋基，只投2.2局就丟了7分，之後傳出是滑球動作被識破，能否及時修正攸關紅襪贏球機率。

柯爾 洋基 紅襪 馬丁尼茲

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