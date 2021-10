美聯 白襪 vs. 太空人 日期 比賽時間 主場 白襪先發 太空人先發 比賽結果 10/08 04:07 太空人 TBD TBD 10/09 02:07 太空人 TBD TBD 10/11 08:07 白襪 TBD TBD *10/12 TBD 白襪 TBD TBD *10/14 TBD 太空人 TBD TBD *若有需要 美聯 TBD vs. 光芒 日期 比賽時間 主場 TBD先發 光芒先發 比賽結果 10/08 08:07 光芒 TBD TBD 10/09 07:02 光芒 TBD TBD 10/11 04:07 TBD TBD TBD *10/12 TBD TBD TBD TBD *10/14 TBD 光芒 TBD TBD *若有需要 國聯 勇士 vs. 釀酒人 日期 比賽時間 主場 勇士先發 釀酒人先發 比賽結果 10/09 04:37 釀酒人 摩頓 TBD 10/10 05:07 釀酒人 弗里德 TBD 10/12 TBD 勇士 TBD TBD *10/13 TBD 勇士 TBD TBD *10/15 TBD 釀酒人 TBD TBD *若有需要 國聯 TBD vs. 巨人 日期 比賽時間 主場 TBD 先發 巨人先發 比賽結果 10/09 09:37 巨人 TBD TBD 10/10 09:07 巨人 TBD TBD 10/12 TBD TBD TBD TBD *10/13 TBD TBD TBD TBD *10/15 TBD 巨人 TBD TBD *若有需要