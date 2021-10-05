快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

MLB／大都會季中崩盤 羅哈斯例行賽結束隔天就丟兵符

中央社 / 紐約4日專電
大都會隊宣布不執行總教練羅哈斯明年賽季合約選擇權，帶隊兩季的他在大聯盟例行賽季結束隔天就丟兵符。 美聯社
大都會隊宣布不執行總教練羅哈斯明年賽季合約選擇權，帶隊兩季的他在大聯盟例行賽季結束隔天就丟兵符。 美聯社

美國職棒大聯盟紐約大都會隊季中崩盤，連5年無緣季後賽。球團今天宣布不執行總教練羅哈斯明年賽季合約選擇權，帶隊兩季的他在大聯盟例行賽季結束隔天就丟兵符。

大都會換新老闆柯恩（Steve Cohen）後氣象一新，但全年戰績77勝85敗，在國家聯盟東區排名第3。出身大都會農場系統的羅哈斯（Luis Rojas）雖深受球員愛戴，仍要為戰績負責，因而成為教練團改組首波整頓對象。

羅哈斯透過聲明感謝球團讓他有機會帶隊，並說：「我們身在結果導向的職業，對於未能實現本季目標，我為我們的隊職員與球迷深感沮喪。」

羅哈斯效力大都會16年，從農場系統一路往上爬，曾任大都會品管教練。去年1月，他在貝爾川（Carlos Beltran）捲入休士頓太空人隊2017年賽季偷暗號醜聞而丟兵符後獲提拔為總教練，帶隊兩季戰績103勝119敗，勝率4成64。

大都會總裁奧德森（Sandy Alderson）說，人事改組決定一向不易，「但我們覺得此時有必要改變」。

大都會季前以10年3.41億美元肥約綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），奪冠企圖心展露無遺。季中雖飽受傷兵困擾，大都會仍連3個月保持分區領先，被看好能闖進季後賽，羅哈斯帶兵功力備受肯定。

一切在8月變調。大都會少了因肘傷高掛免戰牌的王牌投手迪格隆（Jacob deGrom），林多、康佛托（Michael Conforto）、麥尼爾（Jeff McNeil）等主將打擊低迷，強棒阿隆索（Pete Alonso）獨木難撐大局，大都會面對強敵洛杉磯道奇、舊金山巨人隊打出2勝11敗的難堪成績，迅速跌出季後賽競爭行列。

羅哈斯這段期間的調度多次受質疑，耐心漸失的球迷屢屢報以噓聲。大都會在例行賽季還剩約一週時確定無緣季後賽，5季來第4度勝率低於5成，離2015年打進世界大賽的榮光愈來愈遠。

40歲的羅哈斯丟兵符前是大聯盟第2年輕的總教練，僅次於明尼蘇達雙城隊的包德利（RoccoBaldelli）。大都會願意讓羅哈斯轉任球團其他職務，教練團其他人事異動結果預計數天內公布。

今年對大都會球團高層而言並不順遂。前總管波特（Jared Porter）1月因昔日以鹹濕簡訊騷擾女記者而被開除，接任的助理史考特（Zack Scott）8月底因酒後駕車被逮捕，缺乏幫手的奧德森負擔沉重。

奧德森已73歲，除整頓教練團外，他與柯恩還需要替大都會延攬棒球事務總裁。之前傳出大都會有意找來奧德森昔日門徒、以有限預算把奧克蘭運動家隊打造成勁旅的比恩（Billy Beane）操盤球隊。

大都會 大聯盟 林多

延伸閱讀

T1／台南台鋼獵鷹教練團出爐 吳志偉執掌兵符

MLB／大都會「雷神」睽違2年回歸 坦言差點哭出來

MLB／球來就打！兩隊首局首打席首球開轟 33年來第一次

MLB／大都會「台灣走路人」被換出怪聲 球迷力挺：炒掉總教練！

相關新聞

MLB／大都會季中崩盤 羅哈斯例行賽結束隔天就丟兵符

美國職棒大聯盟紐約大都會隊季中崩盤，連5年無緣季後賽。球團今天宣布不執行總教練羅哈斯明年賽季合約選擇權，帶隊兩季的他在大...

MLB／免去加賽煩惱 基襪外卡驟死戰對決

不需加賽進行第一六三戰，洋基、紅襪隊昨天贏球雙取美聯外卡，將藍鳥隊擋在季後賽門外，兩隊明天將在外卡驟死賽決一死戰；國聯西...

MLB／張育成 2分砲收官 多項數據寫生涯新高

印地安人隊明年將更名為「守護者」，台將張育成昨天打完身為「印地安人」的最後一戰，以一發兩分砲為賽季作結，本季出賽八十九場...

MLB／為了讓大谷有好球打 麥登出招放首棒奏效

今天安排大谷翔平擔任開路先鋒，有天使隊總教練麥登（Joe Maddon）的小巧思，他說：「那可能是對手唯一會投好球給他打...

MLB／例行賽最終章 基襪、道奇奪外卡

MLB長達162場的例行賽落幕，眾所期待的外卡加賽並未發生。今年美聯外卡爭奪相當激烈，紅襪、洋基、藍鳥、水手打到最後一場仍有懸念，若前2隊輸球、後2隊贏球戰績就全部相同，但最終美東2支老牌豪門4日還是拿下2張外卡席次，雙方也將在外卡生死戰碰頭。國聯最具看頭就是西區龍頭獎落誰家，最終巨人打出破隊史紀錄的107勝封王，106勝的道奇得淪落到外卡一戰定生死。

MLB／皇家名捕培瑞茲奪雙冠王 卻哀嘆：明天開始沒事做

例行賽最後一戰，皇家以3：7不敵雙城，本季戰績74勝88敗作收，在美聯中區排名第4，這是皇家自2015年拿下世界大賽冠軍後，連續6年無法晉級季後賽。不過當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）今年滿載而歸，奪得打點、全壘打雙冠王，並以48轟、121打點傲視全大聯盟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。