MLB／大都會季中崩盤 羅哈斯例行賽結束隔天就丟兵符

美國職棒大聯盟紐約大都會隊季中崩盤，連5年無緣季後賽。球團今天宣布不執行總教練羅哈斯明年賽季合約選擇權，帶隊兩季的他在大聯盟例行賽季結束隔天就丟兵符。

大都會換新老闆柯恩（Steve Cohen）後氣象一新，但全年戰績77勝85敗，在國家聯盟東區排名第3。出身大都會農場系統的羅哈斯（Luis Rojas）雖深受球員愛戴，仍要為戰績負責，因而成為教練團改組首波整頓對象。

羅哈斯透過聲明感謝球團讓他有機會帶隊，並說：「我們身在結果導向的職業，對於未能實現本季目標，我為我們的隊職員與球迷深感沮喪。」

羅哈斯效力大都會16年，從農場系統一路往上爬，曾任大都會品管教練。去年1月，他在貝爾川（Carlos Beltran）捲入休士頓太空人隊2017年賽季偷暗號醜聞而丟兵符後獲提拔為總教練，帶隊兩季戰績103勝119敗，勝率4成64。

大都會總裁奧德森（Sandy Alderson）說，人事改組決定一向不易，「但我們覺得此時有必要改變」。

大都會季前以10年3.41億美元肥約綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），奪冠企圖心展露無遺。季中雖飽受傷兵困擾，大都會仍連3個月保持分區領先，被看好能闖進季後賽，羅哈斯帶兵功力備受肯定。

一切在8月變調。大都會少了因肘傷高掛免戰牌的王牌投手迪格隆（Jacob deGrom），林多、康佛托（Michael Conforto）、麥尼爾（Jeff McNeil）等主將打擊低迷，強棒阿隆索（Pete Alonso）獨木難撐大局，大都會面對強敵洛杉磯道奇、舊金山巨人隊打出2勝11敗的難堪成績，迅速跌出季後賽競爭行列。

羅哈斯這段期間的調度多次受質疑，耐心漸失的球迷屢屢報以噓聲。大都會在例行賽季還剩約一週時確定無緣季後賽，5季來第4度勝率低於5成，離2015年打進世界大賽的榮光愈來愈遠。

40歲的羅哈斯丟兵符前是大聯盟第2年輕的總教練，僅次於明尼蘇達雙城隊的包德利（RoccoBaldelli）。大都會願意讓羅哈斯轉任球團其他職務，教練團其他人事異動結果預計數天內公布。

今年對大都會球團高層而言並不順遂。前總管波特（Jared Porter）1月因昔日以鹹濕簡訊騷擾女記者而被開除，接任的助理史考特（Zack Scott）8月底因酒後駕車被逮捕，缺乏幫手的奧德森負擔沉重。

奧德森已73歲，除整頓教練團外，他與柯恩還需要替大都會延攬棒球事務總裁。之前傳出大都會有意找來奧德森昔日門徒、以有限預算把奧克蘭運動家隊打造成勁旅的比恩（Billy Beane）操盤球隊。