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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

MLB／例行賽最終章 基襪、道奇奪外卡

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

MLB長達162場的例行賽落幕，眾所期待的外卡加賽並未發生。今年美聯外卡爭奪相當激烈，紅襪、洋基、藍鳥、水手打到最後一場仍有懸念，若前2隊輸球、後2隊贏球戰績就全部相同，但最終美東2支老牌豪門4日還是拿下2張外卡席次，雙方也將在外卡生死戰碰頭。國聯最具看頭就是西區龍頭獎落誰家，最終巨人打出破隊史紀錄的107勝封王，106勝的道奇得淪落到外卡一戰定生死。

基襪大戰

MLB季後賽門票並不多，每年打到最後關頭都是勝負差之毫釐，今年美聯外卡席次就搶得相當激烈，例行賽最終戰之前，紅襪、洋基、藍鳥、水手都還保有4搶2外卡的希望，前2隊若輸掉最終戰，藍鳥、水手拿下最終戰，戰績會呈現4隊相同，可能得比到對戰成績，並採取加賽決定門票。

但最後並未成真，先是水手敗給天使，藍鳥雖然也橫掃金鶯，無奈紅襪與洋基分別擊敗國民與光芒，美東雙雄攜手搶下外卡的2張門票，代表今年美聯東區有3隊殺進季後賽，也確定首場外卡生死戰的組合就是這對歡喜冤家，「基襪大戰」將於台灣時間6日早上進行一場定勝負的外卡賽，勝者會挺進5戰3勝的分區系列賽，遇到同分區勁旅、「美東龍頭」光芒隊。

國聯奪外卡

另外國聯看點則是國聯西區龍頭所屬，今年全聯盟只有3隊達百勝（美東光芒恰好100勝），剩下2強都在國聯西區：巨人與道奇，這2支勁旅雖然戰績遙遙領先其他隊伍，但根據賽制，未能取得分區冠軍的球隊，就只能落到一戰定生死的外卡，最終巨人4日輕取教士，拿下第107勝，即便道奇同樣贏球（106勝），還是輸巨人一場勝差，道奇成為史上最高戰績的外卡球隊。

巨人的107勝也刷新隊史紀錄，同時是睽違9年再度拿到國聯西區冠軍，途中這8個賽季通通都由道奇宰制國聯西區。國聯外卡戰則由道奇迎戰不死鳥紅雀，將在台灣時間7日早上開打，勝者將會與巨人進行分區系列賽。

總計最後季後賽門票分別是，美聯東區冠軍兼美聯最佳勝率光芒，分區系列賽會面對外卡戰紅襪、洋基之間的勝者，而美中冠軍白襪與美西冠軍太空人進行另一個分區系列賽；國聯部分，國西冠軍兼國聯最佳勝率巨人，分區系列賽對手是外卡戰勝者道奇或紅雀，另一邊則是季後賽10隊中勝率最低的國東冠軍勇士，將與釀酒人進行分區系列賽。

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道奇 巨人 水手

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