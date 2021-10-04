MLB／皇家名捕培瑞茲奪打點、全壘打王 卻哀嘆：明天開始沒事做
例行賽最後一戰，皇家以3：7不敵雙城，本季戰績74勝88敗作收，在美聯中區排名第4，這是皇家自2015年拿下世界大賽冠軍後，連續6年無法晉級季後賽。不過當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）今年滿載而歸，奪得打點、全壘打雙冠王，並以48轟、121打點傲視全大聯盟。
「我認為我今年打得很棒。」培瑞茲說，他表示自己實在太熱愛棒球，恨不得每天都能打球。「老實說，我有點難過，因為我只想打球，但明天會像這樣：『好吧，現在要做什麼？』我知道有些人想到要回家會很開心，但我不是那樣，我只想打球，希望明年的這個時候我有球可打。」
現年31歲的培瑞茲本季出賽161場，締造大聯盟捕手單季最多48轟紀錄，其中，在他蹲捕的124場裡打出33轟。此外，他也追平索勒（Jorge Soler）2019年創下的隊史單季最多全壘打紀錄，打點則是排名隊史第2，僅次於1982年麥克雷（Hal McRae）的133打點。
皇家今年初與培瑞茲續約，簽下4年8200萬美元（約新台幣22億8743萬元）合約，附有2026年1350萬美元（約新台幣3億7658萬元）選擇權。這是他生涯第3次與皇家簽下複數年約，今年他打出超越身價的表現，肯定沒讓球團失望。
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