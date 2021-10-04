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MLB／為了讓大谷有好球打 麥登出招放首棒奏效

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

今天安排大谷翔平擔任開路先鋒，有天使隊總教練麥登（Joe Maddon）的小巧思，他說：「那可能是對手唯一會投好球給他打的機會」，大谷把握住首打席，掃出一發陽春砲，「靠自己」完成單季百打點。

大谷賽前已經連10場未開轟，這段期間還被保送了17次，沒好球打，讓他更無在全壘打榜上追趕的機會，來到賽季最後一戰，他只差1分打點就能完成單季百打點，麥登也決定在打序上動點手腳。

天使今天以7：3擊敗水手隊，大谷擔任第1棒，第1打席就將一顆86.4哩的紅中偏高卡特球轟成右外野陽春砲，他以本季第46轟達成單季100分打點。

麥登賽後讚嘆，「這該有多美好呢？擔任首位打者，那可能是他唯一有好球打的機會，而他又打出了一支全壘打、他的第100分打點，就像是錦上添花、蛋糕上的櫻桃，這真的太棒了，未來只有一個人有機會複製他的成績，就是他自己。」

天使 水手

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