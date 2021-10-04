MLB／例行賽落幕 個人獎項一次看

大谷翔平在本季最後一場比賽，敲出本季第46發全壘打，打點數也正式破百。然而雖然樹立許多紀錄，但他今年的投球表現缺乏火力支援，導致最後無緣挑戰勝投全壘打都雙位數的紀錄，讓他可能離開天使的傳聞四起。就有專家指出，若是大谷真的離隊，新的落腳之地很可能會是同區的西雅圖水手隊。

2021-10-04 13:11