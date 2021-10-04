MLB／還沒想好是否退休 「國民先生」齊默曼先向球迷告別

國民隊37歲老將齊默曼（Ryan Zimmerman）本季會退休嗎？儘管他表示還沒決定好，但他仍在本季最後一場例行賽與隊友一一擊掌、擁抱，在滿場球迷的歡呼聲下退場，他說：「如果我在休賽季期間退役，但我今天卻什麼都沒做，我會後悔的。」

生涯16個球季都待在同一支球隊，綽號「國民先生」的齊默曼在2005年以第一指名加入國民，自此成為陣中頭號球星。齊默曼在出賽場次、打數、安打、單打、二壘安打、全壘打、打點等方面都是國民史上最多。他本季出賽110場打擊率.243，共敲出62支安打包含14轟，並跑回27分。

齊默曼表示，今年冬天他才會決定明年是否要繼續奮戰，並提到去年球季結束時，他認為自己退休或繼續打球的機率一半一半，但是今年隨著孩子的成長，他可能會想花更多時間陪伴家人。因此為了「以防萬一」，齊默曼決定在本季最後一場比賽接受球迷的歡呼，並感謝他們多年來的支持。

在7、8局間，齊默曼走下一壘，與隊友、教練一一擁抱，連紅襪隊球員都走出休息室為他鼓掌，他也向滿場球迷致意，最後在歡呼聲中走回休息室。

「我還想繼續打球嗎？我想我可以。」齊默曼說。「我認為我今年度過了非常好的一年，但是時候決定我要繼續打球，還是要多多陪伴家人了。」

國民也永遠歡迎這位忠心耿耿的老將，總裁瑞佐（Mike Rizzo）說：「只要是我擔任總裁，齊默曼就會在這個名單上佔有一席之地。所以每當他想在大聯盟打球時，只要打電話給我，我們就可以馬上給他一個合約。」