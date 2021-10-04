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MLB／斷言大谷翔平就是MVP 美媒大讚「現代版貝比魯斯」

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒形容大谷翔平是「現代版貝比魯斯」，美聯MVP非他莫屬。 美聯社
美媒形容大谷翔平是「現代版貝比魯斯」，美聯MVP非他莫屬。 美聯社

天使日籍球星大谷翔平本季展現強投豪打，以「二刀流」之姿再度震撼大聯盟，將與藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）爭奪美聯MVP。《Newsday》專欄作家藍儂（David Lennon）撰文稱讚大谷翔平是「現代版貝比魯斯」，美聯MVP絕對非他莫屬。

「投手大谷」本季先發登板23場繳出9勝2敗，送出156次三振和44次保送，防禦率3.18、WHIP值1.09。「打者翔平」則敲出138支安打，包含46轟、8支三壘安打，另有100分打點和26次盜壘成功，打擊率.257、OPS 0.965。

《Newsday》專欄作家藍儂認為，即使藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）繳出48轟、111分打點和打擊率.311的驚人成績，仍無法超越大谷，因為他是跟「現代版貝比魯斯」在競爭。他也寫道：「有什麼比身兼球隊最棒打者和投手更有價值？」並表示天使在美聯西區排名倒數第二，無法晉級季後賽，很難想像沒有大谷翔平的天使會是什麼樣子，這就是年度MVP的定義。

大谷翔平今天打出第46轟，100分打點也出爐，賽後他接受媒體訪問。 美聯社
大谷翔平今天打出第46轟，100分打點也出爐，賽後他接受媒體訪問。 美聯社

天使 大谷翔平

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