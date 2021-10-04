MLB／水手連20年無緣季後賽 續寫北美職業運動隊最慘紀錄

今年美聯外卡競爭十分激烈，洋基、紅襪、藍鳥、水手不到例行賽最後一場比賽結束，都還不能確定外卡獎落誰家。其中水手因為落後外卡龍頭1場勝差，不僅得自己贏下比賽，還得靠洋基、紅襪輸球幫忙，不過今天水手仍以3：7敗給天使，寫下連續20年無緣進季後賽的悲慘紀錄。

作客的天使在2局上打完就取得4：0領先，雖然水手在2局下靠著克蘭尼奇（Jarred Kelenic）和克勞佛（J.P. Crawford）的適時安打，將比分追到2：4，不過天使攻勢再起，4局上瓦許（Jared Walsh）打出2分砲隨後5局上福雷徹（David Fletcher）補上1分打點三壘安打，將比分擴大至7：2，水手在6局下添得1分後就再無分數進帳，終場以3：7落敗。

本季美聯外卡爭奪戰形成洋基、紅襪、藍鳥、水手「4搶2」，今天除了水手自己必須擊敗天使外，洋基或紅襪必須有一隊輸球才能與水手打附加賽，加賽贏球的隊伍才可拿下外卡其中一席，結果最終不僅洋基、紅襪都贏球，水手也以3：7輸球，連續20年未能闖進季後賽。根據《theScore》指出，水手是目前北美職業運動各隊中最久沒闖進季後賽的球隊，其次為NBA沙加緬度國王的15季。

水手上回打入季後賽得要回溯至2001年，該年正好是日籍球星鈴木一朗的菜鳥年，而本季水手以90勝72敗的戰績作收，已打出近18年來最佳成績，2003年他們戰績93勝69敗，當時以2場勝差與美聯外卡擦身而過。