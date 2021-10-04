MLB／敲48轟並列全壘打王 小葛雷諾失望：對一切都不滿意

近年來最激烈的美聯外卡爭奪戰在例行賽最後一天揭曉結果，紅襪在作客國民的比賽中上演大逆轉戲碼，以7：5獲勝，相隔3年勇闖季後賽，而原先落後紅襪1場勝差的藍鳥只能被動接受遭淘汰的結局。22歲的全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也難掩失望地呆坐在休息室，他坦言：「我對所有事情都不滿意，因為我們無法晉級季後賽。」

紅襪今天前5局以1：5落後國民，但在第6局追回1分，7局攻下3分大局追成平手，9局紅襪小將狄佛斯（Rafael Devers）打出致勝的超前2分砲，中場紅襪就以7：5擊敗國民。而藍鳥今以12：4大勝金鶯後，全隊繼續留在球場大螢幕觀看紅襪國民之戰，只要紅襪輸球他們就還有加賽機會，但最終卻希望破滅。

藍鳥隊重砲小葛雷諾今天敲出賽季第48轟，與皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）並列美聯全壘打王，但MVP獎座不僅可能得拱手讓給大谷翔平，如今也沒有季後賽可打。今天見證紅襪贏球後，他落寞地獨坐在休息室，「對我個人而言，我對所有事情都不滿意，因為我們無法晉級季後賽，這當然是我個人的目標。明年球季我會持續努力，一定要比今年更好。」

美聯東區本季競爭激烈，光芒隊戰績100勝62敗以分區第一晉級季後賽，傳統勁旅洋基和紅襪則都打出92勝70敗，在例行賽最終戰驚險搶下外卡門票，而飲恨的藍鳥則是以91勝71敗遭淘汰，等於美東除了金鶯外的4隊均拿下超過90勝。