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MLB／沒人要跟藍鳥加賽 洋基、紅襪都贏在9局雙奪外卡
所有錯綜複雜的加賽選項都拋開，洋基、紅襪隊讓劇情簡單化，洋基今天以1：0力克光芒隊，紅襪也以7：5擊敗國民隊，兩隊都打到第9局才鎖定戰局，以92勝70敗取得美聯外卡席次，向期待加賽的球隊說「明年再來」。
美聯外卡4搶2戰到球季第162戰，洋基、紅襪賽前握有1場勝差領先藍鳥、水手隊，洋基、紅襪贏球就可自力晉級，若輸球就可能面臨加賽，2到4隊加賽的局面都可能上演，但洋基、紅襪沒錯過這一勝。
洋基贏得很驚險，0：0的局面一路高掛到9局下、一出局，賈吉（Aaron Judge）在二、三壘有人打向二壘，光芒傳本壘沒擋下這一分，賈吉的內野安打將洋基送上季後賽列車，連續5年挺進季後賽。
「我唯一的想法，就是把球打進場內。」當時三壘上為代跑韋德（Tyler Wade），賈吉表示，「我知道，他一定會想辦法跑回分數，他在壘包上有速度、有直覺，那是個特別的時刻，當我擊到球的瞬間，我就知道我們有機會了。」
紅襪的賽果晚一步出爐，贏球的過程也沒比較輕鬆，此戰一度以1：5落後，打完前8局為5：5平手，9局上等到狄佛斯（Rafael Devers）的兩分砲，才終於收下這張外卡門票。
紅襪這一勝，確定讓藍鳥等不到加賽機會，水手則是同日自己輸掉比賽。紅襪、洋基雙雙取得外卡，兩隊將在周三於芬威球場廝殺，輸家打包，贏家前進美聯分區系列賽對決美聯盟主光芒。
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