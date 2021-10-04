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MLB／以印地安人之名最終戰 張育成敲第9轟寫完美結局

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成本季出賽機會多，多項打擊數據創下生涯新高。 美聯社
張育成本季出賽機會多，多項打擊數據創下生涯新高。 美聯社

以「印地安人」之名的最後一戰，旅美台將張育成敲出一發兩分砲，本季累積9轟，他滿懷感恩的心，謝謝球團、教練、隊友在自己低潮時的支持，「他們教導我如何克服，也幫助我了解自己的能力。」

印地安人今天以6：0擊敗遊騎兵隊，這是他們身為「印地安人」所打的最後一場比賽，本季以80勝82敗結束，無緣取得5成勝率，排名美聯中區第2，明年開始將更名為「守護者」，使用超過百年的「印地安人」走入歷史。

張育成本季共出賽89場，以2成28打擊率貢獻54支安打、39分打點，包括9支全壘打、3支三壘打、14支二壘打，所有數字都是生涯新高，歷經春訓雷聲大、季賽雨點小的低迷時期，他在後半段逐漸繳出穩定的打擊貢獻，今年對張育成來說是重要的一年。

張育成本季最終戰開轟，賽後他在個人社群網站感謝球團、教練、隊友在自己低潮時的支持。 美聯社
張育成本季最終戰開轟，賽後他在個人社群網站感謝球團、教練、隊友在自己低潮時的支持。 美聯社

張育成賽後也在Instagram上留言，以英文感謝球團，「當我低潮時，他們教導我如何克服，也幫助我了解自己的能力。」他說：「很喜歡我的教練、隊友們，他們是最棒的，球季來到尾聲總是非常疲憊，但他們讓工作變得更有趣，感謝所有人的支持與喜愛，希望大家能有很棒的休賽季。」

張育成也以中文寫道，「2021球季正式結束，謝謝大家的支持與鼓勵，休息一下為下個球季做準備。」

張育成 印地安人

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