MLB／巨人稱霸國聯闖季後賽 道奇拚衛冕先與紅雀爭外卡

去年MLB世界大賽冠軍道奇，今天拿下本季第106勝，無奈同區的巨人奪得國聯最佳107勝，讓道奇未能成為分區冠軍率先晉級，只能先和紅雀爭奪外卡，才有機會闖進季後賽拚衛冕。

尋求衛冕的道奇拿下本季第106勝，追平隊史單季最多勝場紀錄，總教練羅伯茲賽後向球迷致意。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在主場靠畢勒（Walker Buehler）先發5局賞給對手11次三振（另有1次保送），僅被擊出3支安打丟掉1分，加上透納（Trea Turner）5局下半揮出滿貫砲，率隊吃下6分打局，及畢提（Matt Beaty）8下的3分砲攻勢，最終以10比3擊退密爾瓦基釀酒人。

道奇今天獲勝，本季戰績是搶眼的106勝56敗，不但追平隊史單季最多勝場紀錄，也是歷年尋求衛冕的球隊中戰績最佳的一隊，但同屬國家聯盟西區的舊金山巨人表現更為搶眼，讓道奇只能先打外卡戰。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，巨人「硬是搶走我們的位置，誰叫他們例行賽成績比我們更好」。

「這並非我們計畫走的路，但我們現在聚焦的是在6日外卡戰勝出。」

巨人此役在韋柏（Logan Webb）先發7局失4分、全隊共揮出10支安打的情況下，以11比4擊退聖地牙哥教士，戰績成為全國聯最佳的107勝55敗，因此力壓道奇在國聯西區稱王。

巨人以國聯西區王者、全國聯第1種子之姿晉級季後賽，國聯中區、東區龍頭釀酒人、亞特蘭大勇士，則分別以第2種子、第3種子身分闖進季後賽。

力求衛冕的道奇則得先與戰績90勝72敗的聖路易紅雀打「一戰定生死」外卡戰，勝隊才能持外卡進軍季後賽，在首輪對上巨人。

國聯外卡戰將於6日舉行，主場作戰的道奇將派出3度拿下塞揚獎的薛哲（Max Scherzer）先發，對上紅雀今年拿下17勝的40歲老將溫瑞特（Adam Wainwright）。