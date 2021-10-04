MLB／大谷翔平46轟無緣全壘打王 打點站上百分大關

MLB天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天揮出首局首打席全壘打，這是他本季第46轟，也打進本季第100分打點，是繼2007年的松井秀喜後另一位有此表現的日本打者。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天客場挑戰西雅圖水手，大谷翔平擔任天使指定打擊，打先發第1棒，他在1局上半，球數1好1壞的情況下，將對方投手一記86.4英里的卡特球轟出右外野全壘打牆，幫助天使先馳得點並一路領先，最終天使7比3擊敗水手。

大谷翔平今天揮出1支全壘打，本季一共打出46支，沒辦法追上多倫多藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）及堪薩斯市皇家培瑞斯（Salvador Perez）的48轟，未能搶下全壘打王。

大谷翔平在例行賽最終戰揮出第46轟，回到休息室接受隊友道賀。 美聯社

但靠著今天1局上的全壘打，大谷翔平打下他本季第100分打點，單季打點站上3位數的百分大關。

投打實力兼具的「二刀流」好手大谷翔平，本季23次站上投手丘全部都是先發，投130.1局送出156次三振，有44次保送，被敲出98支安打，丟掉48分中有46分自責分，戰績9勝2敗，防禦率3.18。

今年站上打擊區的大谷翔平，一共出賽155場，537個打數揮出138支安打，其中有46支是全壘打，打進100分打點，打擊率是2成57。