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MLB／張育成賽季最終戰開砲 單季9轟推高台將紀錄

中央社 / 紐約3日專電
張育成。路透
張育成。路透

旅美棒球好手張育成今天在大聯盟例行賽季最終戰揮出一發2分砲，本季累計9轟，推高自己保持的大聯盟台灣選手紀錄，也助克里夫蘭印地安人隊更名前最後一戰拿下勝利。

張育成隨隊出征德州迎戰遊騎兵隊，3連戰最後一役擔任先發第5棒，鎮守一壘。張育成前兩個打數隊友都進占三壘，但他分別揮出中外野飛球、遭三振出局，未能將跑者送回本壘。

5局上，張育成在滿球數情況下逮中遊騎兵中繼投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）一記時速92英里（約148公里）的內角偏高直球，揮出直擊左外野全壘打牆上緣的2分砲，終結連8打數無安打的低潮，助球隊將領先擴大到6分。

張育成此役也是本季最後一個打數遭三振出局。

26歲的張育成本季獲球團重用，得到大聯盟史上台灣野手單季最多出賽機會。他本季出賽89場，237個打數敲出54支安打，包括14支二壘安打、3支三壘安打、9發全壘打，39分打點，打擊率2成28，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）達0.693。

張育成本季安打、打點、全壘打等數據都締造大聯盟台灣野手新猷，更重要的是他本季有如倒吃甘蔗，下半季打擊調整後脫胎換骨，為明年新賽季爭取出賽打下有利基礎。

張育成4月至6月打擊率1成62，全壘打2支，14分打點；7月至10月打擊率2成8，全壘打7支，25分打點。他本季兩度遭下放小聯盟3A，8月13日重返大聯盟後打擊大爆發，曾連7場敲出安打，期間連3戰開轟。

張育成賽後在推特（Twitter）發文感謝球團：「他們在我低潮時教我如何突破困境，也幫助我理解我到底有何能耐。」

此役印地安人一路領先，1局上靠前兩棒連續安打先馳得點，3局上靠對方暴投與兩支適時安打追加3分，張育成5局上的2分砲錦上添花。印地安人終場6比0擊敗遊騎兵，先發6局無失分的瑟瓦利（AaronCivale）賽季第12勝入袋，成為本季陣中勝投王。

印地安人受先發輪值不穩、打擊長期低迷影響，本季戰績80勝82敗，2012年以來首次單季勝率不到5成，未能打進季後賽。

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）季中因健康因素離隊，下季是否再掌兵符仍是未知數。可以確定的是新賽季這支球隊將更名守護者（Guardians，暫譯），1915年起使用的印地安人隊名正式走入歷史。

張育成 印地安人

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