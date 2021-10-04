張育成下半季大躍進 想站穩大聯盟還須再成長

張育成今年打出旅美打者在大聯盟表現最好的一季。不但單季53隻安打、8發全壘打等成績遠超過去前輩們的表現，單憑這一季的數據，張育成就已成為安打、二、三、全壘打、打點、得分及保送等各項生涯數據最高的台灣球員。由於印地安人早已確定與季後賽無緣，張育成的球季也在今天例行賽結束時畫下句點。此時此刻不失為總結張育成今年成果並展望下一季與未來的好時機。

首先值得一提的自然是張育成上下半季判若兩人的表現。明星賽前張育成的打擊三圍僅有.176/.211/.287，他的OPS已差到名列全大聯盟倒數第八。這樣的成績不免讓因春訓表現出色對他寄予厚望的印人高層、教練及球迷大感失望。幸虧在下放小聯盟經過一番沈潛之後，下半季張育成表現頗有起色，打擊三圍（.276/.315/.537）大幅提昇到中上水準（全聯盟第72位）。尤其長打能力大有進步——125個打數中擊出6發全壘打，純長打率（ISO）高達.260（全聯盟第46位），終於符合過去球探對他的評價——有機會成為具一定長打火力的內野手，這也是張育成想在大聯盟生存的最大本錢。

不過綜觀張育成整季的進階數據，他的擊球威力仍屬於聯盟中的後段班。像是87.1英哩的擊球初速在全聯盟328名打者中僅排第266名，時速在95英哩以上的強勁擊球比例也只有11.9%（第275名）。幸虧張育成擁有一項許多打者所沒有的重要技能——準確擊中球心的能力。他擊中甜蜜點（Sweet Spot）的百分比高達37.3%，在全大聯盟排第47名，再加上今年將擊球仰角大幅上調到19度（第32名），成了不折不扣的「高射砲」，張育成擊出的飛球才能飛得更高更遠（平均177英呎，第109名），即使不夠強勁也有機會形成安打，甚至是長打。

張育成將擊球仰角大幅上調到19度，果然打出台灣球員在大聯盟單季最的8轟！ 美聯社

整體來說，張育成今年交出了一張堪稱及格的成績單。受益於印人正處於重建階段沒有戰績壓力，可以撥出更多上場時間給年輕球員以便觀察他們的表現，再加上老將一壘手桑塔納（Carlos Santana）在上季結束後離隊，空出的一壘位置就由右打的張育成與另一位年輕左打者布萊德利（Bobby Bradley）輪替。當然印人也不會忘了張育成的另一項長處——一二三游都能兼任的守備能力。今年這四個位置他都曾先發過，代理總教練赫爾（DeMarlo Hale）還特別在季末這幾場安排張育成先發守游擊，觀察他是否能在下一季扮演工具人的角色。

好話說完，也得提提張育成要面對的不利因素——儘管這些因素不見得都來自於他自己本身。首先最大的劣勢就是時間並不站在他這邊。雖說現年26歲的張育成在大聯盟仍算年輕，但在球隊高層眼中以他的年紀跟目前表現很可能已無太多發展空間。更重要的是，打過三年大聯盟（儘管累積年資僅有一年多一點）的張育成已被用盡三個下放選擇權（Options），因此今年球季其實等同他的期末考。雖說張育成的成績以內野中堅位置而言還算及格，而且越打越好的趨勢值得期待，但顯然還不足以成為印人心目中下一季的固定先發球員。只要明年春訓沒打好，或是開季沒能延續今年下半季的好表現，張育成很可能就會成為守護者（Guardians，下一季印地安人隊的新隊名）開刀的對象。

張育成一二三游都能守，這是他成為專業工具人的優勢，但是他下放小聯盟的選擇權全都用完，已經沒有技術性調整的空間。 美聯社

另一方面印人農場也有多位新人內野手正等著上位，首當一提的是名列該隊十大新秀榜首的游擊手弗里曼（Tyler Freeman）。今年升上2A的弗里曼是印人農場中天賦最高的野手，也是百大新秀榜名次最靠前（第59名）的印人新秀，已被看好明年會升上大聯盟。其次名列第三的三壘手瓊斯（Nolan Jones）今年在3A打出.787的OPS，雖然季末受傷動刀，印人高層預計仍會透過明年春訓評估他能否成為大聯盟的即戰力。最後還有去年被交易到印人、年僅21歲今年就已升上3A的游擊手亞瑞阿斯（Gabriel Arias），這幾位新秀個個都有機會在明年球季上大聯盟初試身手。由於印人下一季勢必還在重建，肯定要撥出不少上場時間來養成這些新人，或是其他像是吉曼尼茲（Andres Gimenez）、米勒（Owen Miller）已經身在大聯盟且比張育成更年輕的內野手。如此一來張育成不論是上場時間或是繼續留在守護者發展的機會都將大為減少。

從大都會換來的游擊手吉曼尼茲本季受傷勢影響，表現不如預期，讓張育成有更多的上場機會，但明年球季印地安人的內野競爭將更加激烈。 美聯社

雖說已打出台灣打者在大聯盟最出色的一季，如今張育成仍是個打擊火力遠不足以佔一壘位置的內野手。如想爭取二游長期先發，攻守整體能力也只是板凳以上、先發未滿的板凳工具人。最壞的狀況還可能跟之前的林子偉一樣尷尬，只能靠隊友受傷來賺取上場機會。再加上下放選擇權已被用盡等因素，張育成明年想繼續立足大聯盟，確實存在不少難關要突破。最重要的，還是他下半季累積的打擊經驗跟心得能否在來年進一步發揮，讓他成為一位真正合格的大聯盟打者。