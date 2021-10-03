MLB／紅襪9上灌4分轟垮國民 外卡爭奪戰追上洋基

赫南德茲9上揮出兩分砲，紅襪單局進帳4分，最終5比3擊敗國民，目前在MLB美聯外卡爭奪戰追上洋基，兩隊並列領先。

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪連兩天擊敗華盛頓國民，加上紐約洋基連兩場比賽輸給坦帕灣光芒，這讓紅襪、洋基戰績同為91勝70敗，兩隊在美國聯盟外卡排行榜上並列領先位置；而連兩戰打贏巴爾的摩金鶯的多倫多藍鳥，目前90勝71敗，以1場勝差落後。

今天的紅襪、國民之戰，作客的紅襪在4局上半靠德佛斯（Rafael Devers）的陽春全壘打先馳得點，國民直到8下才利用蘇鐸（Juan Soto）的高飛犧牲打扳平比數。

9上馬蒂內茲（J.D. Martinez）獲保送，紅襪派上來代跑的伊格禮夏斯（Jose Iglesias）在兩出局後，趁瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）揮出三壘安打之際跑回超前分，下一棒的蕭奧（Travis Shaw）再敲出安打，讓球隊添得保險分。

國民雖緊急換投，但赫南德茲（EnriqueHernandez）此時敲出兩分砲，讓紅襪以5比1擴大領先。

國民9下首名打者魯伊斯（Keibert Ruiz）獲保送，下一棒的史蒂文生（Andrew Stevenson）轟出中外野方向兩分砲，讓紅襪僅以5比3領先，但接下來國民沒有再添分數，終場紅襪以兩分差距收下重要一勝。