MLB／投手閃他閃出紀錄 大谷翔平94次四壞保送締日將新猷

天使今天以4：6遭水手隊逆轉，大谷翔平2打數沒有安打，選到2次四壞，本季累積94次四壞保送，突破福留孝介2009年保持的93次日本球員紀錄，投手對大谷投得閃躲，讓他「選」出新紀錄。

球季倒數第二戰，大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽，前兩打席都是飛球出局，接下來兩打席都是四壞保送上壘，第8局靠瓦許（Jared Walsh）的三分砲跑回分數。

這是大谷本季第23次單場選到兩次四壞保送以上，單季94次四壞排名大聯盟第5、美聯第3，18次故意四壞則居大聯盟第2，只落在22次的國民隊索托（Juan Soto）之後。

大谷此役沒有打點進帳、停留在99分，想挑戰百打點只剩最後一戰的機會，若能完成，將是2007年松井秀喜之後第一位完成單季百打點的日本球員，松井的大聯盟生涯共4度締造百打點賽季。