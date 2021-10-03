MLB／水手季後賽希望差點毀滅 漢尼格逆轉安打保住全城希望

水手隊的季後賽曙光差點在今天滅燈，漢尼格（Mitch Haniger）8局下在滿壘時敲出2分打點逆轉安打，保住全城的希望，終場以6：4擊敗天使隊，將戰到球季最後一天，力拚加賽爭取季後賽席次的機會。

水手前一次打季後賽已是2001年，挑戰20年來首趟季後賽之旅，他們在季末戰績升溫，上升到美聯外卡邊緣，但昨天以1：2輸給天使讓形勢陷於不利，想晉季後賽必須自助人助，前提是自己的比賽要全贏。

天使靠瓦許（Jared Walsh）八局上掃出三分砲，將比分扭轉為4：3，讓水手一度陷入絕境，但天使牛棚重新給了希望。

希謝克（Steve Cishek）在8局下登板，一開始就先投出觸身、四壞保送，推進二、三壘後，再以故意四壞擠成滿壘，天使接著雖先抓下闖本壘的出局數，還是在面對漢尼格時失守，他的安打帶有2分打點，先幫水手討回領先，席格（Kyle Seager）補上安打追加保險分。

水手贏球後，戰績90勝71敗與藍鳥隊相同，都落於洋基、紅襪的91勝70敗之後，明天的第162場例行賽局勢詭譎，最簡單的劇本為洋基、紅襪都贏球，兩隊將直接晉級，在美聯外卡驟死賽廝殺，否則2隊、3隊、4隊加賽的情節都有可能上演。