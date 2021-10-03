MLB／張育成遭觸身跑回1分 印地安人不敵遊騎兵
美職大聯盟例行賽進入倒數第2天，印地安人隊台將張育成今天被排入先發打序，2打數沒有敲出安打，遭到1次觸身球、跑回1分，終場印地安人隊以2比7不敵遊騎兵隊。
張育成今天先發打第7棒、擔任游擊手，3局上遭到觸身球，並靠著隊友的安打跑回1分；5局上遭到三振，8局上擊出左外野飛球出局。總計張育成2打數沒有敲出安打，不過連8場比賽上壘，本季目前在大聯盟出賽88場、打擊率2成27。
此戰1局下遊騎兵隊的凱爾洪（Willie Calhoun）就轟出陽春全壘打，先馳得點；3局上印地安人隊的史卓（Myles Straw）敲出1打點二壘安打，將張育成送回本壘，攻下追平分。不過遊騎兵隊在4局下靠著海姆（Jonah Heim）敲出3分全壘打，取得4比1領先。
遊騎兵隊在8局下利用4支安打、1次保送，再攻下3分，拉開領先差距；雖然9局上印地安人隊一、二壘有人時，雷耶斯（Franmil Reyes）敲出安打，追回1分，不過終場遊騎兵隊還是以7比2擊敗印地安人隊。
遊騎兵隊先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）主投7局，僅被敲出2支安打、投1次保送，飆出8次三振，失掉1分演出優質先發，最終奪下本季第10勝。
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