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MLB／道奇麻煩大了 克蕭進傷兵名單本季可能回不來了
道奇隊還在爭取國聯西區冠軍關頭，今天傳來壞消息，左投克蕭（Clayton Kershaw）因左前臂不適放進10天傷兵名單，他將在美國時間周一進行進一步檢查，球團已做好他可能本季報銷的心理準備。
克蕭昨天先發只投1.2局、42球，被敲5安打失3分退場，他在退場前的最後一顆四縫線直球只有89.1哩，身體明顯有狀況，今天進行初步檢查後，確定放進傷兵名單，這也使得他從國聯外卡驟死賽到分區系列賽都趕不及歸隊，也有可能本季都回不來了。
總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我確實很難過，很希望我們不會走到這一步。」他說現在唯一能做的，就是向前看。
克蕭表示，面對王寇頓（Kolten Wong）的打席，最後1球投出時，他就知道當天的出賽結束了，他將在明天進行進一步檢查，但他本人顯然已經做好最壞打算。
克蕭表示，「最重要的事是，我希望能在10月跟這支球隊一起奮戰，但那現在對我來說可能是最難的事，現在看起來機會不太高。」他有可能只能當觀眾，「我還是會很期待看到隊友們在10月的表現。」
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