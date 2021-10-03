MLB／道奇麻煩大了 克蕭進傷兵名單本季可能回不來了

道奇隊還在爭取國聯西區冠軍關頭，今天傳來壞消息，左投克蕭（Clayton Kershaw）因左前臂不適放進10天傷兵名單，他將在美國時間周一進行進一步檢查，球團已做好他可能本季報銷的心理準備。

克蕭昨天先發只投1.2局、42球，被敲5安打失3分退場，他在退場前的最後一顆四縫線直球只有89.1哩，身體明顯有狀況，今天進行初步檢查後，確定放進傷兵名單，這也使得他從國聯外卡驟死賽到分區系列賽都趕不及歸隊，也有可能本季都回不來了。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我確實很難過，很希望我們不會走到這一步。」他說現在唯一能做的，就是向前看。

克蕭表示，面對王寇頓（Kolten Wong）的打席，最後1球投出時，他就知道當天的出賽結束了，他將在明天進行進一步檢查，但他本人顯然已經做好最壞打算。

克蕭表示，「最重要的事是，我希望能在10月跟這支球隊一起奮戰，但那現在對我來說可能是最難的事，現在看起來機會不太高。」他有可能只能當觀眾，「我還是會很期待看到隊友們在10月的表現。」