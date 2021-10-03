MLB／季後賽差1勝拿不到還慘敗 洋基老將：被羞辱了

挺進季後賽只差1勝，洋基隊就是拿不下，今天以2：12遭美聯霸主光芒隊痛宰，老將賈納（Brett Gardner）直言這一仗，「我們被羞辱了」。

光芒單場5轟，洛伊（Brandon Lowe）三響砲、灌進7分打點，一個人就炸翻洋基，光芒取得本季第100勝，成為美聯第一支、也是唯一一支百勝雄獅，這也是光芒隊史首度取得單季百勝。

光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示，「這是非常重要、非常特別的一勝，看看其他3支美聯東區球隊，他們也都拿了90勝，都有機會打進季後賽，這顯示了這個分區有多才華洋溢，而這支球隊更是突出。」

洋基輸掉在今天晉級季後賽的機會，而且還是一場慘敗，賈納說：「如果我最終進入季後賽，想要走得更遠，光芒是我們必須擊敗的球隊，很失望今天這樣輸掉，希望明天結局會好一點。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）力保冷靜，「我們以前也面對這樣的處境，我們不會退縮，明天會做好準備上場，拿下一個『Ｗ』。」史丹頓（Giancarlo Stanton）也幽默回應，「我們不會害怕讓形勢變得更加有趣」。

光芒也不打算明天讓洋基好過，凱許笑說：「100勝聽起來比99勝更棒，當然，101勝又比100勝更好。」如果光芒連第101勝都不放過，那代表洋基有麻煩了。

洋基近期已在美聯外卡取得領先位置，原本看起來形勢樂觀，但最終系列賽的前兩戰都輸給光芒後，目前戰績91勝70敗，而紅襪今天以5：3擊敗國民隊，戰績已經逼平洋基。

洋基、紅襪晉級季後賽的機會仍操之在己，明天的最後一戰只要贏球，兩隊將一起晉級，由對戰領先的紅襪握有主場優勢，在外卡驟死賽於芬威球場迎戰洋基，若有一方或雙雙吞敗則可能面臨與藍鳥、水手隊的加賽。