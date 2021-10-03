快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／季後賽差1勝拿不到還慘敗 洋基老將：被羞辱了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Brett Gardne。 美聯社
Brett Gardne。 美聯社

挺進季後賽只差1勝，洋基隊就是拿不下，今天以2：12遭美聯霸主光芒隊痛宰，老將賈納（Brett Gardner）直言這一仗，「我們被羞辱了」。

光芒單場5轟，洛伊（Brandon Lowe）三響砲、灌進7分打點，一個人就炸翻洋基，光芒取得本季第100勝，成為美聯第一支、也是唯一一支百勝雄獅，這也是光芒隊史首度取得單季百勝。

光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示，「這是非常重要、非常特別的一勝，看看其他3支美聯東區球隊，他們也都拿了90勝，都有機會打進季後賽，這顯示了這個分區有多才華洋溢，而這支球隊更是突出。」

洋基輸掉在今天晉級季後賽的機會，而且還是一場慘敗，賈納說：「如果我最終進入季後賽，想要走得更遠，光芒是我們必須擊敗的球隊，很失望今天這樣輸掉，希望明天結局會好一點。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）力保冷靜，「我們以前也面對這樣的處境，我們不會退縮，明天會做好準備上場，拿下一個『Ｗ』。」史丹頓（Giancarlo Stanton）也幽默回應，「我們不會害怕讓形勢變得更加有趣」。

光芒也不打算明天讓洋基好過，凱許笑說：「100勝聽起來比99勝更棒，當然，101勝又比100勝更好。」如果光芒連第101勝都不放過，那代表洋基有麻煩了。

洋基近期已在美聯外卡取得領先位置，原本看起來形勢樂觀，但最終系列賽的前兩戰都輸給光芒後，目前戰績91勝70敗，而紅襪今天以5：3擊敗國民隊，戰績已經逼平洋基。

洋基、紅襪晉級季後賽的機會仍操之在己，明天的最後一戰只要贏球，兩隊將一起晉級，由對戰領先的紅襪握有主場優勢，在外卡驟死賽於芬威球場迎戰洋基，若有一方或雙雙吞敗則可能面臨與藍鳥、水手隊的加賽。

延伸閱讀

MLB／藍鳥、紅襪雙刷弱隊 洋基輸球季後賽命運仍操之在己

MLB／搶外卡關鍵期凸槌 洋基王牌柯爾：S--t happened

MLB／藍鳥塞米恩44轟破二壘手紀錄 洋基柯爾核炸外卡告急

MLB／超狂史丹頓兩度連4場開轟 洋基力克藍鳥奪7連勝

相關新聞

MLB／投手閃他閃出紀錄 大谷翔平94次四壞保送締日將新猷

天使今天以4：6遭水手隊逆轉，大谷翔平2打數沒有安打，選到2次四壞，本季累積94次四壞保送，突破福留孝介2009年保持的...

MLB／水手季後賽希望差點毀滅 漢尼格逆轉安打保住全城希望

水手隊的季後賽曙光差點在今天滅燈，漢尼格（Mitch Haniger）8局下在滿壘時敲出2分打點逆轉安打，保住全城的希望...

MLB／季後賽差1勝拿不到還慘敗 洋基老將：被羞辱了

挺進季後賽只差1勝，洋基隊就是拿不下，今天以2：12遭美聯霸主光芒隊痛宰，老將賈納（Brett Gardner）直言這一...

MLB／紅襪9上灌4分轟垮國民 外卡爭奪戰追上洋基

赫南德茲9上揮出兩分砲，紅襪單局進帳4分，最終5比3擊敗國民，目前在MLB美聯外卡爭奪戰追上洋基，兩隊並列領先

MLB／張育成遭觸身跑回1分 印地安人不敵遊騎兵

美職大聯盟例行賽進入倒數第2天，印地安人隊台將張育成今天被排入先發打序，2打數沒有敲出安打，遭到1次觸身球、跑回1分，終...

MLB／道奇麻煩大了 克蕭進傷兵名單本季可能回不來了

道奇隊還在爭取國聯西區冠軍關頭，今天傳來壞消息，左投克蕭（Clayton Kershaw）因左前臂不適放進10天傷兵名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。