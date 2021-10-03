快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷二刀流用法「沒理由改變」 麥登在覬覦他的第三刀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

大谷翔平本季在拋開使用限制後，投、打兩端的能力都獲得徹底釋放，明年是否延續「二刀流」的使用方式？天使隊總教練麥登（Joe Maddon）賽前回覆：「沒有理由變動」。

大谷赴美前3季，都有先發日前後一天不打擊的限制，今年麥登決定改變作法，以大谷的個人意願為第一優先，不再設下重重限制，他的先發投球日可以上場打擊，前後也不再休兵，大谷也打得快活，不管「投手大谷」、「打者翔平」都繳出令人眼睛一亮的成績單。

至今天賽前，大谷本季在打擊區已敲137支安打，包括45支全壘打、8支三壘打、26支二壘打，附帶26次盜壘成功，擔任投手出賽23場，取得9勝2敗、防禦率3.18，飆出156次三振，成績都好得沒話說。

麥登賽前接受日本媒體的線上訪問，談到大谷明年的「使用說明書」，他直言：「我沒看到任何需要改變的理由」。

本季碰到國聯主場賽事時，若大谷沒有先發投球，就只能在板凳上待命代打；麥登也提到，若明年國聯沿用沒有指定打擊制，碰到重要的比賽，像是牽涉進入季後賽的機會，他們可能會希望大谷能在場上，意味打算啟用大谷的第三刀，讓他在國聯主場賽事鎮守外野。

大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／大谷到季末還狂盜 麥登嘖嘖稱奇用「新鮮」形容

MLB／沒機會挑戰百年紀錄 投手大谷本季不再登板

MLB／大谷翔平「想贏球」引討論 麥登：他沒說想離隊

MLB／大谷翔平還能挑戰10勝紀錄嗎？麥登親自回應

相關新聞

MLB／投手閃他閃出紀錄 大谷翔平94次四壞保送締日將新猷

天使今天以4：6遭水手隊逆轉，大谷翔平2打數沒有安打，選到2次四壞，本季累積94次四壞保送，突破福留孝介2009年保持的...

MLB／水手季後賽希望差點毀滅 漢尼格逆轉安打保住全城希望

水手隊的季後賽曙光差點在今天滅燈，漢尼格（Mitch Haniger）8局下在滿壘時敲出2分打點逆轉安打，保住全城的希望...

MLB／季後賽差1勝拿不到還慘敗 洋基老將：被羞辱了

挺進季後賽只差1勝，洋基隊就是拿不下，今天以2：12遭美聯霸主光芒隊痛宰，老將賈納（Brett Gardner）直言這一...

MLB／紅襪9上灌4分轟垮國民 外卡爭奪戰追上洋基

赫南德茲9上揮出兩分砲，紅襪單局進帳4分，最終5比3擊敗國民，目前在MLB美聯外卡爭奪戰追上洋基，兩隊並列領先

MLB／張育成遭觸身跑回1分 印地安人不敵遊騎兵

美職大聯盟例行賽進入倒數第2天，印地安人隊台將張育成今天被排入先發打序，2打數沒有敲出安打，遭到1次觸身球、跑回1分，終...

MLB／道奇麻煩大了 克蕭進傷兵名單本季可能回不來了

道奇隊還在爭取國聯西區冠軍關頭，今天傳來壞消息，左投克蕭（Clayton Kershaw）因左前臂不適放進10天傷兵名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。