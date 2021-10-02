MLB／巨人分區封王剩M1 道奇想9連霸只能拚加賽

大聯盟例行賽勝最後2天，國聯5支季後賽球隊雖然都出爐，但國聯西區冠軍仍難產，巨人與道奇又是同日贏球、排名依舊不變，但巨人分區封王魔術數字已降至M1，道奇想挑戰分區9連霸只剩拚加賽一途。

巨人今日又靠著投手車輪戰以3：0完封教士，近期推進至7連勝、也是本季第106勝，追平1904年紐約巨人時期的隊史紀錄，並將分區封王魔術數字降至M1，只要再贏1場就能中斷道奇的分區8連冠霸業。

不過要挑戰9連霸的道奇也還沒放棄，即使今天王牌克蕭(Clayton Kershaw)因傷只投1.2局丟3分退場，一度陷入1：5落後劣勢，仍靠著季中加入的透納（Trea Turner）單場雙響，包含五局下石破天驚的滿貫砲拉尾盤，以8；6逆轉釀酒人，持續以2場勝差落後世仇巨人。只是在例行賽只剩2場情況下，道奇想奪冠除了自己不能輸外，還得靠教士抬轎讓巨人全輸，才有機會靠第163場加賽與巨人正面對決拚冠。

目前104勝的道奇卻有很大的機會得打外卡驟死戰，只能用悲情形容，事實上據《ESPN Stats & Info》指出，道奇在明星賽後打出48勝21敗，已是隊史自1953年後的最佳紀錄，只是巨人同期間也有49勝22敗，讓道奇始終追趕不上，只有在9月初曾短暫超越，隨後巨人又要回領先至今。

值得一提的是道奇與巨人本季有65天同日贏球，是史上同聯盟球隊第三多、同分區球隊則是第二多，僅次於2001年美聯西區的水手與運動家，而當年水手以116勝打破聯盟施行162場例行賽後的紀錄。