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MLB／水手爭外卡吞要命一敗 岡薩雷茲好想「倒帶」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
水手先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）已繳6局失2分優質先發仍覺得懊悔。 美聯社
水手先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）已繳6局失2分優質先發仍覺得懊悔。 美聯社

T-Mobile球場今天湧進逾4萬4千名觀眾，期待水手隊朝季後賽前進一步，無奈打線熄火，以1：2不敵天使隊，在力爭外卡之際吞下挫敗，先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）已繳6局失2分優質先發仍覺得懊悔，「我希望對戰馬許（Brandon Marsh）的打席可以重來」。

水手此役在2局率先攻破城池，但天使在3局上就讓情勢翻轉，靠1安打、1保送攻占一、二壘後，由馬許（Brandon Marsh）敲出二壘打、帶有2分打點超前比分。

岡薩雷茲唯一的亂流就是第3局，他也檢討自己在該局的表現，「有幾球投得比較偏差，我絕對希望對戰馬許的打席可以重來。」在馬許這一棒後仍是無人出局的危機，他選擇故意保送大谷翔平，接下來順利等到雙殺打，岡薩雷茲說：「那很重要，是很大的激勵。」

岡薩雷茲最終先發6局，僅被敲3安打、失2分，但球隊追不回落後分數，他的個人9連勝畫下句點，吞下7月4日後的第1敗。

兩隊比分就凍結在2：1直到終場，席格（Kyle Seager）9局下擔任首位打者就敲二壘打，但水手接下來連3棒出局，最終就以1分差落敗。

水手輸球後，戰績89勝71敗與藍鳥隊相同，落後排名美聯外卡第2的紅襪1場勝差，情勢不容樂觀，總教練瑟維斯（Scott Servais）也透露，「休息室內很安靜，這可以預期，因為我們讓一場應該到手的勝利溜走了，但這就是棒球，我們會趕緊忘了這一敗，明天再次做好準備上場。」

水手 天使

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