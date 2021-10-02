MLB／今日戰績表 克蕭傷退道奇仍逆轉奪勝緊咬巨人

美聯外卡戰況逐漸白熱化，洋基在今天稍早敗給光芒後，在美聯外卡的領先優勢縮小至1場勝差，而近期紅襪、水手、藍鳥都對上弱隊，有機會藉此追趕，不過洋基倒是以平常心應戰，認為命運操之在己，因為他們只要再贏一場，就能至少並列外卡第二，進行附加賽。

2021-10-02 13:05