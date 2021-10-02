MLB／今日戰績表 克蕭傷退道奇仍逆轉奪勝緊咬巨人
MLB今日戰績表
紅人 2:9 海盜
光芒 4:3 洋基
紅襪 4:2 國民
金鶯 4:6 藍鳥
費城人 5:0 馬林魚
大都會 4:3 勇士
印地安人 9:6 遊騎兵
老虎 1:8 白襪
雙城 6:11 皇家
運動家 8:6 太空人
小熊 3:4 紅雀
洛磯 9:7 響尾蛇
教士 0:3 巨人
天使 2:1 水手
釀酒人 6:8 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 光芒 vs. 洋基
03:07 金鶯 vs. 藍鳥
04:05 紅襪 vs. 國民
04:05 教士 vs. 巨人
06:10 費城人 vs. 馬林魚
06:35 紅人 vs. 海盜
07:05 印地安人 vs. 遊騎兵
07:10 老虎 vs. 白襪
07:10 雙城 vs. 皇家
07:10 運動家 vs. 太空人
07:15 大都會 vs. 勇士
07:15 小熊 vs. 紅雀
08:10 洛磯 vs. 響尾蛇
09:10 天使 vs. 水手
09:10 釀酒人 vs. 道奇
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