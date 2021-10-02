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MLB／缺35戰仍自認配得上MVP 小塔提斯：數據就擺在那裡

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）自認配得上獲選今年國聯MVP。 路透
教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）自認配得上獲選今年國聯MVP。 路透

隨著大聯盟例行賽進入尾聲，年度MVP爭奪也戰況激烈，國聯部分小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）、哈波（Bryce Harper）等人都有機會，而據《ESPN》報導，教士隊球星小塔提斯認為，自己本季的表現完全配得上國聯MVP，還自信地說：「數據就擺在那裡。」

小塔提斯本季因肩關節脫臼缺席了35場比賽，並兩度進入傷病名單。但他提到，自己順利從傷病中康復，並以驚人的數據讓球隊有機會打進季後賽，「我覺得我度過了非常棒的一年。」

根據《ESPN》數據顯示，小塔提斯本季42發全壘打和長打率0.615都是國聯第一，WAR 6.6（球隊勝利貢獻值）為第二，OPS 0.981、WRC+（標準化加權得分創造）157為國聯第三。

儘管今年小塔提斯的佳績不足以讓教士打進季後賽，他仍認為贏得MVP將是個不錯的回報。他說：「獲得MVP一直是我的夢想，也一直是個目標。如果你想成為最好的球員，這絕對是你必須追求的目標。」

小塔提斯的MVP主要競爭者還有國民隊的索托和費城人隊哈波，有趣的是這3位球員的共通點是本季他們所屬的球隊都未能闖進季後賽。

夢想

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