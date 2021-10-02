MLB／費城人連10年沒季後賽打 教頭吉拉迪坦言失敗：我扛

費城人在9月底3連敗給勇士後，確定連續十年無緣季後賽，據《NBC Sports Philly》報導，費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）對此表示，自己要負很大的責任。

費城人在8月初拉出一波8連勝，進入9月份，他們僅落後勇士2場勝差，依舊有機會問鼎分區龍頭寶座。不過他們在9月底與勇士的最後一個系列賽慘遭橫掃，3場比賽費城人只得6分，就連陣中國聯MVP大熱門哈波（Bryce Harper）系列賽手感都很冰冷，11打數全掛蛋，雖然今日對馬林魚終於敲出本季第35轟，成為隊史第2位單季至少35轟、40支二壘打的球員，但實在來得太晚。

「我覺得我失敗了，沒能帶領球隊前進季後賽，這是一種非常空虛的感覺，我扛下所有責任。」吉拉迪說。他表示，今年賽季球隊十分投入，但如今的結果令人「極度失望」。

費城人在今天對上馬林魚的比賽中以5：0獲勝，終於達成繼2011年之後單季勝率再度超越五成。不過，吉拉迪仍希望球隊未來打出更好的成績，結束長達十年的季後賽乾旱期，他說：「我們必須變得更好，我們將繼續努力做到這一點。」