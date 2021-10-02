MLB／故意保送大谷賭對 水手還是輸掉爭外卡關鍵戰

水手隊先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）近3個月來的第1敗，來得不是時候，今天的6局失2分優質先發吞敗，球隊以1：2不敵天使隊，在美聯外卡之爭落後紅襪1場勝差；「二刀流」大谷翔平單場3打數沒有安打，僅靠故意四壞保送上壘一次。

水手前一次進入季後賽已是2001年，尋求20年首趟季後賽之旅，目前在美聯外卡形成4搶2，與洋基、紅襪、藍鳥隊相爭，本季最後一波系列賽對上天使，今天由賽前握有個人9連勝的岡薩雷茲先發。

水手此役在2局率先攻破城池，但領先的時間很短暫，天使在3局上一、二壘有人時，由馬許（Brandon Marsh）敲出二壘打、帶有2分打點超前戰局。

天使在無人出局的局面卻無法多添分數，岡薩雷茲故意保送大谷賭對了，他先以中外野接殺取得第一個出局數，接著讓鈴木清敲出雙殺打，該局控制在失血2分下庒。

岡薩雷茲最終先發6局，僅被敲3安打、失2分，球隊追不回落後分數，他的個人9連勝畫下句點，吞下7月4日後的第1敗。

大谷3打數沒有安打，唯一上壘就是3局的故意保送，這是他本季第18度被故意四壞送上壘包，排名全大聯盟第2多，僅次於國民隊索托（Juan Soto）的22次。

水手中止4連勝、吞下近12場比賽的第2敗，戰績89勝71敗與藍鳥相同，都落後現居美聯外卡第2的紅襪1場勝差。