快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／藍鳥、紅襪雙刷弱隊 洋基輸球季後賽命運仍操之在己

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基在9下攻下2分，但仍無緣逆轉光芒。 美聯社
洋基在9下攻下2分，但仍無緣逆轉光芒。 美聯社

美聯外卡戰況逐漸白熱化，洋基在今天稍早敗給光芒後，在美聯外卡的領先優勢縮小至1場勝差，而近期紅襪、水手、藍鳥都對上勝率不及五成的國民、天使與金鶯，有機會藉此追趕，不過洋基倒是以平常心應戰，認為命運操之在己，因為他們只要再贏一場，就能保底外卡前二。

洋基本季最後一次系列賽在主場迎戰光芒，他們今天以3：4輸球，僅領先外卡第二的紅襪1場勝差，接下來兩天，洋基要繼續對上強敵光芒。不過，洋基似乎沒有因此感到不安，教頭布恩（Aaron Boone）就說：「一年中的這個時候到了，我們打得很出色，雖然今天很艱難，但我們必須趕快往下一頁前進，明天繼續努力。」

蓋洛（Joey Gallo）則表示，大家都很樂觀：「雖然今天輸了，不過我們勢均力敵，一支優秀的球隊命運會掌握在自己手裡，所以接下來我們必須繼續保持良好的心態，贏得這兩場比賽。」

紅襪今天以4：2擊敗國民後，僅落後洋基1場勝差；藍鳥也靠著先發馬茲(Steven Matz)的7局好投以6：4打敗金鶯，落後紅襪1場，兩隊都刷弱隊成功，只有水手以1：2遭天使反咬，與藍鳥並列外卡第三。

例行賽最後2天，若紅襪、藍鳥和水手接下來的比賽全都獲勝，洋基對光芒只要贏下1場，就能與紅襪攜手搶下美聯2張外卡門票；至於藍鳥與天使除了自助也要人助，才有附加賽機會了。

相關新聞

MLB／藍鳥、紅襪雙刷弱隊 洋基輸球季後賽命運仍操之在己

美聯外卡戰況逐漸白熱化，洋基在今天稍早敗給光芒後，在美聯外卡的領先優勢縮小至1場勝差，而近期紅襪、水手、藍鳥都對上弱隊，有機會藉此追趕，不過洋基倒是以平常心應戰，認為命運操之在己，因為他們只要再贏一場，就能至少並列外卡第二，進行附加賽。

MLB／巨人分區封王剩M1 道奇想9連霸只能拚加賽

大聯盟例行賽勝最後2天，國聯5支季後賽球隊雖然都出爐，但國聯西區冠軍仍難產，巨人與道奇又是同日贏球、排名依舊不變，但巨人分區封王魔術數字已降至M1，道奇想挑戰分區9連霸只剩拚加賽一途。 巨人今日

MLB／缺35戰仍自認配得上MVP 小塔提斯：數據就擺在那裡

隨著大聯盟例行賽進入尾聲，年度MVP爭奪也戰況激烈，國聯部分小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）、哈波（Bryce Harper）等人都有機會，而據《ESPN》報導，教士隊球星小塔提斯認為，自己本季的表現完全配得上國聯MVP，還自信地說：「數據就擺在那裡。」

MLB／水手爭外卡吞要命一敗 岡薩雷茲好想「倒帶」

T-Mobile球場今天湧進逾4萬4千名觀眾，期待水手隊朝季後賽前進一步，無奈打線熄火，以1：2不敵天使隊，在力爭外卡之...

MLB／今日戰績表 克蕭傷退道奇仍逆轉奪勝緊咬巨人

MLB今日戰績表 紅人 2:9 海盜 光芒 4:3 洋基 紅襪 4:2 國民 金鶯 4:6 藍鳥 費城人 5:0 馬林魚 大都會 4:3 勇士 印地安人 9:6 遊騎兵 老虎 1:8

MLB／費城人連10年沒季後賽打 教頭吉拉迪坦言失敗：我扛

費城人在9月底3連敗給勇士後，確定連續十年無緣季後賽，據《NBC Sports Philly》報導，費城人隊教頭吉拉迪（Joe Girardi）對此表示，自己要負很大的責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。