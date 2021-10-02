MLB／藍鳥、紅襪雙刷弱隊 洋基輸球季後賽命運仍操之在己

美聯外卡戰況逐漸白熱化，洋基在今天稍早敗給光芒後，在美聯外卡的領先優勢縮小至1場勝差，而近期紅襪、水手、藍鳥都對上勝率不及五成的國民、天使與金鶯，有機會藉此追趕，不過洋基倒是以平常心應戰，認為命運操之在己，因為他們只要再贏一場，就能保底外卡前二。

洋基本季最後一次系列賽在主場迎戰光芒，他們今天以3：4輸球，僅領先外卡第二的紅襪1場勝差，接下來兩天，洋基要繼續對上強敵光芒。不過，洋基似乎沒有因此感到不安，教頭布恩（Aaron Boone）就說：「一年中的這個時候到了，我們打得很出色，雖然今天很艱難，但我們必須趕快往下一頁前進，明天繼續努力。」

蓋洛（Joey Gallo）則表示，大家都很樂觀：「雖然今天輸了，不過我們勢均力敵，一支優秀的球隊命運會掌握在自己手裡，所以接下來我們必須繼續保持良好的心態，贏得這兩場比賽。」

紅襪今天以4：2擊敗國民後，僅落後洋基1場勝差；藍鳥也靠著先發馬茲(Steven Matz)的7局好投以6：4打敗金鶯，落後紅襪1場，兩隊都刷弱隊成功，只有水手以1：2遭天使反咬，與藍鳥並列外卡第三。

例行賽最後2天，若紅襪、藍鳥和水手接下來的比賽全都獲勝，洋基對光芒只要贏下1場，就能與紅襪攜手搶下美聯2張外卡門票；至於藍鳥與天使除了自助也要人助，才有附加賽機會了。