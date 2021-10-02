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MLB／道奇遇大麻煩 克蕭早退「明顯有傷」
還在爭取分區龍頭的道奇隊遇到大麻煩，王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天僅投1.2局就退場，多家美國媒體指出，「身體明顯有傷」。
道奇隊距離國聯西區第一的巨人隊有2場勝差，今天開始與釀酒人隊的三連戰攸關進入季後賽方式，若掉到外卡，要先跟「不死鳥」紅雀隊決勝負。
然而今天先發的克蕭卻在2局遇到大亂流，單局被敲4支安打，其中兩支是二壘打，丟掉3分，在被王寇頓（Kolten Wong）敲安後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）與防護員上場關心，隨後將克蕭換下場。
克蕭先前才因左前臂受傷休息了近3個月，這是他傷癒歸隊的第四場先發，今天球速多在90哩上下，最快也才91.7哩，大聯盟官網也指出，克蕭退場時身體明顯有狀況，詳細情形還要等之後再更新。
「ESPN Stats & Info」則指出，克蕭今天面對10名打者，有5人都敲出超過95哩的擊球初速，這是自「Statcast」在2015年啟用以來，克蕭第一次被面對的半數打者痛擊。
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