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MLB／培瑞茲想要回破紀錄全壘打球 卻遭球迷「獅子大開口」

聯合新聞網 / 綜合報導
皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）正式成為史上最會轟捕手，不過他破紀錄的全壘打球卻要不回來了。 美聯社
皇家隊鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）正式成為史上最會轟捕手，不過他破紀錄的全壘打球卻要不回來了。 美聯社

31歲的皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）今年打出生涯年，不僅以48轟暫居全壘打王，更改寫大聯盟捕手單季最多轟紀錄，不過一名印地安人球迷撿到他破紀錄的全壘打球後，對培瑞茲「敲竹槓」，他透露那名球迷開口索價至少1萬美元（約28萬台幣）。

今年全壘打王競爭激烈，培瑞茲目前領先藍鳥隊強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）2轟、天使隊大谷翔平3轟。培瑞茲在9月21日對印地安人敲出別具意義的第46轟，因為那是他打破名人堂球員班奇（Johnny Bench）在1970年締造單季捕手最多轟的紀錄球。然而，他開轟後球被印地安人隊球迷撿走，之後球團不管是用簽名球衣、球棒還是釘鞋等物品都換不回寶貴的紀錄球。

據《堪薩斯城明星報》報導，那名球迷知道培瑞茲在3月才和皇家以4年8200萬美元續約，因此打定主意要藉敲竹槓。培瑞茲也在播客節目中透露球團高層和球迷交涉的經過，表示雙方溝通時，那位球迷身後的另一名印地安人隊球迷說：「嘿，不要把球還給他（指培瑞茲），那顆球至少值1萬美元，他才剛簽下大合約，付得起這筆錢。」

培瑞茲表示，他真的很想拿回那顆別具意義的全壘打球，也想將球裱框掛在牆上、放在家中一輩子珍藏，但他不想任由球迷敲竹槓，「要不回那顆球，確實讓我滿難過的，但是沒有關係。」

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