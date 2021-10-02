MLB／投到41歲！韋恩萊特再簽1年 5寶想養狗再等等

大聯盟生涯17年都在紅雀隊度過，韋恩萊特（Adam Wainwright）確定再戰第18年，例行賽最後一波系列賽前，球團宣布與他再簽一年合約，金額未公布，但媒體報導為1500萬美元，與5個孩子有承諾的他，預期明年應該就是最後一年了。

韋恩萊特已高齡40歲，但本季表現依舊生龍活虎，拿下17勝7敗、防禦率3.05，紅雀已公布將由他扛下7日國聯外卡驟死賽，而本季成績單也絕對夠格幫他爭取到下一張合約。

紅雀今天賽前宣布，與韋恩萊特再簽一年合約，明年將與老搭檔莫里納（Yadier Molina）續戰沙場，而莫里納已表態明年打完就退休，韋恩萊特雖無法100%篤定，但此刻意向也與他相同。

「我幾乎確定會與他一起退休吧！」韋恩萊特表示，他與4個女兒、1個兒子有承諾，當自己退役的那一天，就會讓孩子們養狗，「我會說，我家孩子們明年球季後可以養狗的機率，非常、非常高。」

韋恩萊特帳面上為16季大聯盟生涯，那是因為他在2011年因進行TJ韌帶置換手術而整季報銷，明年將是他在紅雀的第18年，效力紅雀的日子追平1920到30年代的海恩斯（Jesse Haines），並列隊史效力最久投手。

這紙合約也有望讓韋恩萊特、莫里納聯手寫下紀錄，兩人生涯已搭檔304場比賽，排名大聯盟史上第4，距離第1多的老虎隊羅里奇（Mickey Lolich）、弗里漢（Bill Freehan）差距20場，若兩人明年都能健康出賽，將有望將自己的名字「刷」上首位。