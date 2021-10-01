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MLB／今日戰績表 洋基5轟炸藍鳥確保美聯外卡優勢

聯合新聞網 / 整理
CORRECTION Golden Knights Kings Hockey New York Yankees' Anthony Rizzo (48), Aaron Judge, center, and Gleyber Torres, right, celebrate their victory over the Toronto Blue Jays in a baseball game in Toronto, Thursday, Sept. 30, 2021. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) 美聯社
CORRECTION Golden Knights Kings Hockey New York Yankees' Anthony Rizzo (48), Aaron Judge, center, and Gleyber Torres, right, celebrate their victory over the Toronto Blue Jays in a baseball game in Toronto, Thursday, Sept. 30, 2021. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) 美聯社

MLB今日戰績表

釀酒人 3:4 紅雀

天使 6:7 遊騎兵

小熊 9:0 海盜

紅襪 2:6 金鶯

洋基 6:2 藍鳥

光芒 2:3 太空人

馬林魚 3:12 大都會

費城人 3:5 勇士

老虎 10:7 雙城

印地安人 6:1 皇家

響尾蛇 4:5 巨人

教士 3:8 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 紅人 vs. 海盜

07:05 光芒 vs. 洋基

07:05 紅襪 vs. 國民

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 費城人 vs. 馬林魚

07:20 大都會 vs. 勇士

08:05 印地安人 vs. 遊騎兵

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 雙城 vs. 皇家

08:10 運動家 vs. 太空人

08:15 小熊 vs. 紅雀

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:45 教士 vs. 巨人

10:10 天使 vs. 水手

10:10 釀酒人 vs. 道奇

球隊戰績表

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