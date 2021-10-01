MLB／今日戰績表 洋基5轟炸藍鳥確保美聯外卡優勢
MLB今日戰績表
釀酒人 3:4 紅雀
天使 6:7 遊騎兵
小熊 9:0 海盜
紅襪 2:6 金鶯
洋基 6:2 藍鳥
光芒 2:3 太空人
馬林魚 3:12 大都會
費城人 3:5 勇士
老虎 10:7 雙城
印地安人 6:1 皇家
響尾蛇 4:5 巨人
教士 3:8 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:35 紅人 vs. 海盜
07:05 光芒 vs. 洋基
07:05 紅襪 vs. 國民
07:07 金鶯 vs. 藍鳥
07:10 費城人 vs. 馬林魚
07:20 大都會 vs. 勇士
08:05 印地安人 vs. 遊騎兵
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 雙城 vs. 皇家
08:10 運動家 vs. 太空人
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:40 洛磯 vs. 響尾蛇
09:45 教士 vs. 巨人
10:10 天使 vs. 水手
10:10 釀酒人 vs. 道奇
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