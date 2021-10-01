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MLB／太空人美西封王 總仔去年接燙手山芋如今成史上第一人

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
太空人美聯西區冠軍到手，這是他們近5年第4座分區冠軍、連續5年進軍季後賽。 美聯社
太空人美聯西區冠軍到手，這是他們近5年第4座分區冠軍、連續5年進軍季後賽。 美聯社

太空人今天以3：2擊敗光芒隊，美聯西區冠軍到手，這是他們近5年第4座分區冠軍、連續5年進軍季後賽，總教練貝克（Dusty Baker）更寫下一項史上第一的紀錄，成為率領5隊分區奪冠的總教練第一人。

兩隊此役都靠全壘打取分，太空人先在第4局由柯瑞亞（Carlos Correa）敲出三分砲，光芒則在6局由洛伊（Brandon Lowe）掃出兩分砲，比分就此凍結到終場，太空人的分區封王魔術數字歸零。

太空人因偷暗號事件成為過街老鼠，貝克去年接下燙手山芋，去年以外卡進入季後賽，今年進一步率隊登頂，也為自己成就一項空前紀錄。

太空人確定奪下分區冠軍後，這幾年的兩大核心亞土維與柯瑞亞在場上相擁。 美聯社
太空人確定奪下分區冠軍後，這幾年的兩大核心亞土維與柯瑞亞在場上相擁。 美聯社

生涯曾率巨人、小熊、紅人、國民隊取得分區霸主的貝克，加上今天的太空人，執教5隊取得分區冠軍榮銜，成為史上第一人，這是他總教練生涯的11次季後賽之旅、第8座分區冠軍。

貝克表示，「這感覺真的太棒了！我現在是如此開心，從我的表情完全看得出來。」

太空人成為近年霸業，從2017年起不曾缺席季後賽，這段期間在球季賽打下432勝272敗、勝率高達6成14，高過同期間的美聯其餘各隊，打了57場季後賽則是大聯盟之冠，取得33勝與道奇隊並列最多，今年將尋求連5年至少挺進美聯冠軍。

光芒 小熊

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