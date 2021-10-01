MLB／大谷翔平8支三壘打創紀錄 讓隊友無言了

大谷翔平沒敲全壘打一樣具有破壞性，今天對戰遊騎兵5打數2安打都是長打，其中一支三壘打為球隊先馳得點，也讓他又締造一次歷史紀錄，可惜天使隊投手失分不止，最後以6：7落敗。

大谷翔平今天作為第二棒、指定打擊，1局上就敲出帶有打點的三壘打，也帶起球隊單局5分攻勢，6局上則又敲出一支二壘打，打擊率上升到2成59。

大谷翔平本季累積8支三壘打，追平響尾蛇隊佩洛塔（David Peralta）並列聯盟三壘安打王，更是1980年施密特（Mike Schmidt）之後，第一位單季45轟、8支三壘打的球員，若再加上昨天達成的25盜，則是史上第一人。

天使隊雖然有著好的開始，但是先發投手柯布（Alex Cobb）投5局掉5分，8局下遊騎兵隊攻下2分，逆轉成功。

對於大谷翔平的表現，柯布說：「沒什麼話可形容，他的能耐難以描述，而且每天認真比賽，他能夠打長打、盜壘，跑壘速度又快，很榮幸有他當隊友，因為他上場就是積極比賽，他真的很想贏球。」

大谷翔平的全壘打數字從9月21日開始就停在45，但接下來的8場比賽，他的打擊三圍是打擊率3成04、上壘率5成68、長打率6成09，有3支三壘打、9分打點、14次保送。

總教練麥登（Joe Maddon ）表示，自從大谷開始穩定選到保送後，也找回了打擊的平衡感，「你可以看到又開始有更多球打向左外野」。