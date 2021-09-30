MLB／搶外卡關鍵期凸槌 洋基王牌柯爾：S--t happened

大聯盟球季賽已到最後關頭，美聯外卡爭奪戰愈來愈激烈，洋基隊今天在客場近3萬名球迷面前，以5：6輸給藍鳥隊，外卡領先局面岌岌可危；洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）近況不佳，此役先發6局失5分，雖無關勝敗，卻是球隊輸球重要原因，賽後受訪時脫口而出「S--t happened 」。

柯爾投96球完成6局任務，其中66顆好球，被揮出9支安打包括兩支全壘打，失5分都是自責分，退場時3：5落後，洋基7局上追平比數，他逃過本季第9敗，本季戰績仍是16勝8敗。

藍鳥游擊手比切特（Bo Bichette）轟出雙響砲，包括8局下第2轟攻下勝利打點，幫助球隊搶下關鍵勝利。

洋基最需要贏球的階段，柯爾反而陷入低潮，最近3戰合計17.2局被揮出24支安打，包括5支全壘打，失15分全是自責分，這段期間防禦率達7.64。

藍鳥今天出現3支全壘打，本季251轟是大聯盟30隊最猛，柯爾表示，碰到這種「超級好的球隊」，犯錯空間非常小，今天確實投得不夠好。

去年縮水球季，各隊只打60場，柯爾出賽12場投出7勝3敗、防禦率2.84，今年球季恢復正常，投球局數多了1百多局；但他強調，體力不是問題，而是碰到一些難纏的對手，自己沒做好工作。

柯爾提到自己的狀況，突然冒出「Shit happened 」，這是美國人常見的口頭禪，形容人生有時會碰到麻煩、不順的事，有點世事難料的味道；柯爾此話一出，還被紐約媒體SNY報導時當成標題。

洋基被紅襪、水手、藍鳥隊緊咬，4隊之間最多只有兩場勝差，球季賽最後4天將決定兩個美聯外卡名額，戰況隨時可能出現變化。

洋基明天再戰藍鳥，結束後將從多倫多飛回紐約，和美聯東區冠軍光芒隊進行最後3連戰；從目前情勢看來，柯爾可能只休3天，10月4日最後一戰再登板，也可能在6日外卡驟死賽亮相。