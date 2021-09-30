MLB／勇士分區封王數字剩M1 教頭讚投手「經得起考驗」

國聯剩餘唯一一張季後賽門票就在國聯東區手裡，費城人晉級的希望就寄託在與勇士三連戰中，不料首戰先以一分之差飲恨，今天又被勇士先發弗里德（Max Fried）7局僅1分責失的優質表現封鎖，以及第四棒萊里（Austin Riley）灌進三分打點，終場就以2：7連兩場割喉戰落敗，也讓勇士分區封王的魔術數字只剩M1。

隨著季後賽越靠近，勇士整隊調整得越好，近10場取得9勝的佳績，反觀費城人狀況相當不穩，整個九月不斷在連勝與連敗之間反覆遊走，而在今天落敗後，與勇士的勝差來到4.5，目前勇士分區封王的魔術數字降到M1，也就是說在接下來的比賽中，只要勇士贏下一場比賽、或費城人再輸一場，後者就無緣季後賽。

勇士即將能享受到連續四年分區封王的滋味，王牌投手弗里德功不可沒，不但在今天如此關鍵的龍頭爭奪戰中，繳出7局6K僅失2分（1自責分）的好投，更是在近期11場出賽中，拿下7勝0敗、防禦率1.46的佳績，並助勇士取得10勝1敗。

賽後勇士總教頭史尼克（Brian Snitker）大讚這兩戰助隊贏球的先發投手摩頓（Charlie Morton）和弗里德，「他們的表現太關鍵了，這兩場比賽讓我們知道，他們是經得起考驗的投手，他們都通過這樣高強度戰鬥的測試，日後有兩個這樣可以依靠的傢伙真是太好了。」