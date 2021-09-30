MLB／紅雀17連勝遭釀酒人中斷 仍迎球迷滿堂喝采

近期氣勢如虹的紅雀，試圖想將連勝數字繼續推進，但釀酒人靠著一壘手沃格巴克（Daniel Vogelbach）擊出兩分砲、以及投手群優質表現，終場以4:0完封紅雀，也中止對方17連勝的紀錄。

紅雀雖然此役以落敗坐收，但仍獲得球迷滿堂喝采。這一波長達17場的連勝是自2017年印地安人取得22連勝後，大聯盟最長的連勝紀錄，也是自小熊在1935年的9月笑納21連勝後，第二支球隊能在9月開啟如此長的連勝紀錄。

紅雀9月的戰績為21勝7敗，追平1930年和1942年單月最多勝紀錄，在今天的失利以前，上一次輸球是在9月10日以6比4輸給紅人，當時紅雀和外卡席位還相差甚遠，如今紅雀已確定將以外卡第二名之姿，在下週與道奇或巨人其中一隊正面交鋒。

紅雀牛棚左投米勒（Andrew Miller）認為，自信是他們能走到現在的法寶，「這一波連勝證明我們有能力做任何事情，在球賽中信心就是一切，我們隊上每位球員都相信，無論我們的對手是誰，我們都能擊敗任何人。」