MLB／今日戰績表 運動家不敵水手正式無緣季後賽

聯合新聞網 / 整理
運動家以2：4不敵水手，淘汰指數歸零正式無緣季後賽。 美聯社
運動家以2：4不敵水手，淘汰指數歸零正式無緣季後賽。 美聯社

MLB今日戰績表

國民 5:10 洛磯

小熊 3:2 海盜

紅襪 6:0 金鶯

洋基 5:6 藍鳥

馬林魚 3:2 大都會

費城人 2:7 勇士

老虎 2:5 雙城

釀酒人 4:0 紅雀

天使 7:2 遊騎兵

紅人 1:6 白襪

印地安人 5:10 皇家

光芒 7:0 太空人

響尾蛇 0:1 巨人

運動家 2:4 水手

教士 9:11 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:15 釀酒人 vs. 紅雀

02:05 天使 vs. 遊騎兵

06:35 小熊 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 光芒 vs. 太空人

07:10 馬林魚 vs. 大都會

07:20 費城人 vs. 勇士

07:40 老虎 vs. 雙城

08:10 印地安人 vs. 皇家

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

10:10 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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