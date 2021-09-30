MLB／今日戰績表 運動家不敵水手正式無緣季後賽
MLB今日戰績表
國民 5:10 洛磯
小熊 3:2 海盜
紅襪 6:0 金鶯
洋基 5:6 藍鳥
馬林魚 3:2 大都會
費城人 2:7 勇士
老虎 2:5 雙城
釀酒人 4:0 紅雀
天使 7:2 遊騎兵
紅人 1:6 白襪
印地安人 5:10 皇家
光芒 7:0 太空人
響尾蛇 0:1 巨人
運動家 2:4 水手
教士 9:11 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:15 釀酒人 vs. 紅雀
02:05 天使 vs. 遊騎兵
06:35 小熊 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:07 洋基 vs. 藍鳥
07:10 光芒 vs. 太空人
07:10 馬林魚 vs. 大都會
07:20 費城人 vs. 勇士
07:40 老虎 vs. 雙城
08:10 印地安人 vs. 皇家
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
10:10 教士 vs. 道奇
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