MLB／今日戰績表 運動家不敵水手正式無緣季後賽

近期氣勢如虹的紅雀，試圖想將連勝數字繼續推進，但釀酒人靠著一壘手沃格巴克（Daniel Vogelbach）擊出兩分砲、以及投手群優質表現，終場以4:0完封紅雀，也中止對方17連勝的紀錄。 紅雀雖然

2021-09-30 15:51