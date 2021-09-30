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MLB／光芒搶下美聯頭號種子 怪物新人連43場上壘平紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
法蘭柯（Wander Franco）連續上壘場次推進至43場，追平聯盟歷史上最長的上壘記錄。 美聯社
法蘭柯（Wander Franco）連續上壘場次推進至43場，追平聯盟歷史上最長的上壘記錄。 美聯社

今天光芒作客太空人，大物新秀法蘭柯（Wander Franco）首打席就敲二壘安打，這支安打幫助他將連續上壘場次推進至43場，追平先前由名人堂球員羅賓森（Frank Robinson）所立下的功績，成為大聯盟史上20歲或以下球員最長的上壘記錄。光芒今日也靠著2發3分砲完封太空人，不讓太空人在分區封王，也搶下美聯季後賽頭號種子。

羅賓森連續43場上壘記錄自1956年5月26日至7月 7日，而法蘭柯則是從今年7月25日開起這段旅程，一路上他超越了許多名人堂成員，包括小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、卡萊恩（Al Kaline）與曼托(Mickey Mantle)。

被問到只差一場就能超越羅賓森獨居史上第一，法蘭柯對此表示，「我知道羅賓森是誰，但我從未見過他打球，能夠和他相提並論很特別。」

法蘭柯打破的紀錄可不只一個，連續43場上壘的創舉昰本季聯盟最長，也是光芒隊史中新秀最長連續上壘紀錄。

太空人 獨居

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