MLB／巨人104勝破舊金山隊史 道奇單局4轟逆轉教士

巨人、響尾蛇隊今天形成投手戰，巨人7局下把握得分機會，靠布萊恩（Kris Bryant）高飛犧牲打攻下全場唯一分數，終場1：0獲勝，奪下本季第104勝紀錄，寫下1958年從紐約搬到舊金山後，單季最多勝紀錄。

巨人曾在1962、93年打出103勝，今天在主場正式超前這個數字，也是1905年紐約巨人時期105勝紀錄後，近一世紀單季最佳表現。

國聯西區王座競爭激烈，巨人今天贏得關鍵勝利後，封王魔術數字降到3。

巨人本季吃定響尾蛇，不但對戰6連勝，對戰18場更以16勝2敗大幅領先，響尾蛇輸球後掉到50勝108敗，勝率只有3成16，仍是大聯盟30隊最慘，兩隊明天繼續在舊金山進行本季最後一場對戰。

巨人已晉級季後賽，本季最後4場球季賽都在主場，包括最後3連戰對決教士隊，若能再拿3勝，將改寫隊史在1904年締造的106勝紀錄。

「球員可以、也應該感到驕傲。」巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示，104勝是很偉大的成就，全隊今年表現很好，締造隊史在舊金山最佳紀錄，大家都很滿足。

道奇隊今天在洛杉磯主場贏得驚險，打完前7局6：9落後，8局下出現4支全壘打攻下5分，終場11：9逆轉勝，本季第102勝到手，在國聯西區仍落後巨人兩場勝差，分區冠軍暫時不會出爐，但兩隊都已進入季後賽。