聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／巨人104勝破舊金山隊史 道奇單局4轟逆轉教士

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
巨人奪下本季第104勝紀錄，寫下1958年從紐約搬到舊金山後，單季最多勝紀錄。 路透社
巨人奪下本季第104勝紀錄，寫下1958年從紐約搬到舊金山後，單季最多勝紀錄。 路透社

巨人、響尾蛇隊今天形成投手戰，巨人7局下把握得分機會，靠布萊恩（Kris Bryant）高飛犧牲打攻下全場唯一分數，終場1：0獲勝，奪下本季第104勝紀錄，寫下1958年從紐約搬到舊金山後，單季最多勝紀錄。

巨人曾在1962、93年打出103勝，今天在主場正式超前這個數字，也是1905年紐約巨人時期105勝紀錄後，近一世紀單季最佳表現。

國聯西區王座競爭激烈，巨人今天贏得關鍵勝利後，封王魔術數字降到3。

巨人本季吃定響尾蛇，不但對戰6連勝，對戰18場更以16勝2敗大幅領先，響尾蛇輸球後掉到50勝108敗，勝率只有3成16，仍是大聯盟30隊最慘，兩隊明天繼續在舊金山進行本季最後一場對戰。

巨人已晉級季後賽，本季最後4場球季賽都在主場，包括最後3連戰對決教士隊，若能再拿3勝，將改寫隊史在1904年締造的106勝紀錄。

「球員可以、也應該感到驕傲。」巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示，104勝是很偉大的成就，全隊今年表現很好，締造隊史在舊金山最佳紀錄，大家都很滿足。

道奇隊今天在洛杉磯主場贏得驚險，打完前7局6：9落後，8局下出現4支全壘打攻下5分，終場11：9逆轉勝，本季第102勝到手，在國聯西區仍落後巨人兩場勝差，分區冠軍暫時不會出爐，但兩隊都已進入季後賽。

紐約巨人 響尾蛇 Kris Bryant

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 大谷3支0但獲1保送連7場上壘

MLB／紅雀殺出重圍闖季後賽 外卡驟死戰對手都是百勝球隊

MLB／不想「安心亞」！道奇完封響尾蛇續拚國西龍頭

MLB／道奇兩人同場生涯百轟 追上三商虎魔拉罕見紀錄

相關新聞

探討大谷神話系列(中)：大聯盟的大谷被利用商品兼機器

隨著時間邁入10月份，2021年賽季也即將於本週末畫下句點。雖天使隊本季手中握有美聯「準MVP」大谷翔平，可是仍舊孤掌難鳴，再次無緣季後賽。不過，與藍鳥隊強打小葛瑞諾(Vladimir Guerrer

MLB／搶外卡關鍵期凸槌 洋基王牌柯爾：S--t happened

大聯盟球季賽已到最後關頭，美聯外卡爭奪戰愈來愈激烈，洋基隊今天在客場近3萬名球迷面前，以5：6輸給藍鳥隊，外卡領先局面岌...

MLB／大谷超越名將坎塞柯大紀錄 這3項數據全包美聯第1人

大聯盟球季賽將在10月4日落幕，天使隊今天在客場對戰遊騎兵隊前，總教練麥登（Joe Maddon）宣布，大谷翔平本季不會...

MLB／勇士分區封王數字剩M1 教頭讚投手「經得起考驗」

國聯剩餘唯一一張季後賽門票就在國聯東區手裡，費城人晉級的希望就寄託在與勇士三連戰中，不料首戰先以一分之差飲恨，今天又被勇士先發弗里德（Max Fried）7局僅1分責失的優質表現封鎖，以及第四棒萊里（

MLB／紅雀17連勝遭釀酒人中斷 仍迎球迷滿堂喝采

近期氣勢如虹的紅雀，試圖想將連勝數字繼續推進，但釀酒人靠著一壘手沃格巴克（Daniel Vogelbach）擊出兩分砲、以及投手群優質表現，終場以4:0完封紅雀，也中止對方17連勝的紀錄。 紅雀雖然

MLB／今日戰績表 運動家不敵水手正式無緣季後賽

MLB今日戰績表 國民 5:10 洛磯 小熊 3:2 海盜 紅襪 6:0 金鶯 洋基 5:6 藍鳥 馬林魚 3:2 大都會 費城人 2:7 勇士 老虎 2:5 雙城 釀酒人 4:0 紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。