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MLB／大谷到季末還狂盜 麥登嘖嘖稱奇用「新鮮」形容

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
打者翔平上演單場2盜，總教練麥登（Joe Maddon）對他整季充滿活力的表現嘖嘖稱奇。 美聯社
打者翔平上演單場2盜，總教練麥登（Joe Maddon）對他整季充滿活力的表現嘖嘖稱奇。 美聯社

兩支無法打進季後賽的球隊交手，天使遊騎兵之戰成了大谷翔平的舞台，今天5打數2安打、跑回1分，還演出兩次盜壘成功，幫助天使7：2獲勝，總教練麥登（Joe Maddon）對他整季充滿活力的表現嘖嘖稱奇。

大谷6局上安打後盜壘、跑回本季第100分，9局上安打後再度盜壘成功，本季26盜也是全隊最多，成為美聯史上首位單季至少45轟、25盜、得分破百的球員。

天使只剩4場比賽就結束球季，大谷目前出賽151場，全壘打45支、盜壘成功26次、得100分都寫下個人單季新高。

大谷26盜不只在隊上遙遙領先，也在大聯盟並列第7，麥登用「新鮮」形容他的表現生氣勃勃；麥登表示，球季已經快要結束，沒想到大谷還可以這樣跑，感覺幾乎就像還在春訓期間，「到底怎麼辦到的？」

遊騎兵今天輸球，繼1973年吞下105敗後，再度締造單季百敗紀錄，加入金鶯（107敗）、響尾蛇隊（108敗）的淒慘行列；大聯盟過去只有2002、2019年出現4支單季百敗球隊，海盜目前99敗，最後4戰追平紀錄看來機會不小。

遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）坦言這是很大挫敗，強周絕不會忘記單季百敗紀錄，希望未來很快可以獲得冠軍。

天使 遊騎兵

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