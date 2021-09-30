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MLB／再敲雙安與1長打 張育成本季收穫豐發文自勉

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成今年在各項數據上屢創佳績，幾乎包辦台灣第一人紀錄。 美聯社
張育成今年在各項數據上屢創佳績，幾乎包辦台灣第一人紀錄。 美聯社

效力印地安人的旅美選手張育成，今年在大聯盟屢創佳績，出賽場次也創下生涯新高，今日先發上陣又為球隊建功，敲出二壘安打一度助球隊扳平比數，不過印地安人最終仍以5比10不敵皇家。

張育成此役擔任一壘手，接續昨天敲出追平二壘安打的氣勢，今天4打數2支安打，包括從皇家投手帕揚普斯（Joel Payamps）手中擊出的追平分，幫助印地安人將比數追成5:5，這支二壘安打也是張育成本季第14支二壘安打。

在打擊方面，張育成本季獲得86場出賽機會，一共敲出53支安打、8發全壘打、37個打點，另外打擊率也上升至2成32，每項數據皆是生涯新高。

隨著大聯盟例行賽即將進入尾聲，目前戰績77勝81敗的印地安人，在美聯排名第六，已經確定無緣季後賽。張育成稍早在臉書寫下一席話來勉勵自己，「FINSIH STRONG LFG，無論是春訓，季初，季中，季末，態度一致，每天準備好自己！謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，球季快結束了，今年的酸甜苦辣是幫助我成長的養分。」

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