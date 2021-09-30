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MLB／大谷超越名將坎塞柯大紀錄 這3項數據全包美聯第1人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷成為美聯史上首位單季至少45轟、25盜、得100 分的球員，未來4戰只要攻下兩分，打點也可破百。 美聯社
大谷成為美聯史上首位單季至少45轟、25盜、得100 分的球員，未來4戰只要攻下兩分，打點也可破百。 美聯社

大聯盟球季賽將在10月4日落幕，天使隊今天在客場對戰遊騎兵隊前，總教練麥登（Joe Maddon）宣布，大谷翔平本季不會再上場投球，無緣挑戰第10勝；但大谷擔任打者還是很猛，此役5打數2安打，演出兩次盜壘成功，成為美聯史上第2位單季至少45轟、25盜的球員。

兩隊打完前5局2：2平手，大谷6局上率先安打，並演出本季第25次盜壘成功，也靠隊友安打掩護，跑回本季第100分；他的積極表現帶動全隊攻勢，天使在這半局攻下4分奠定勝基，終場7：2獲勝。

大谷9局上安打後又盜上二壘，本季出賽151場打擊率2成58，安打135支、全壘打45支、打點98分、得分100、盜壘26次都寫下個人單季新高。

大聯盟退役重砲坎塞柯（Jose Canseco）1998年效力藍鳥隊時，締造46轟、29盜紀錄，成為美聯首位單季45轟、25盜的球員，大谷相隔23年成為第2人，也是大聯盟史上第6人。

大谷目前45轟在大聯盟暫居第3，落後排名第1的皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）3轟，球季賽只剩最後4戰，想要逆轉情勢看來機不高。

大聯盟史上從未有任何打者完成單季50轟、25次盜壘成功紀錄。

另外，大谷生涯4年首次得分破百，也是繼楚奧特（Mike Trout）前年跑回110分後，天使近兩季首位得分達到100分的球員，楚奧特當時奪下美聯MVP。

值得一提的是，坎塞柯1998年得98分、未達3位數，大谷成為美聯史上首位單季至少45轟、25盜、得100 分的球員，未來4戰只要攻下兩分，打點也可破百。

大聯盟 天使

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